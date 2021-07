PES 2022: Soll laut Gerücht ein Free-2-Play-Spiel werden

Konami könnte mit der "PES"-Reihe zum Gegenschlag ausholen.

Konami fand in den vergangenen Jahren kein wirklich geeignetes Mittel, um der „FIFA“-Übermacht in Bezug auf die Verkaufszahlen etwas entgegensetzen zu können. Darauf aufbauend kann getrost davon ausgegangen werden, dass die Verkaufszahlen von „FIFA 22“ und „PES 2022“ einmal mehr sehr weit auseinanderliegen werden.

Konami erwacht zum Leben

Doch was wäre, wenn Konami auf den Verkauf des Fußballspiels verzichtet und es stattdessen kostenlos anbietet? Jenes Gerücht macht derzeit die Runde. Auslöser der Spekulationen sind Aussagen von VGCs Andy Robinson, der im neusten VGC Off The Record Podcast betonte, dass Konami die Dinge in diesem Jahr anders angeht und wieder „zum Leben erwacht“.

„Sie werden richtig Free-2-Play gehen und es wirklich verändern“, so Robinson, der im weiteren Verlauf der Show auf den kürzlich angekündigtenfür ein nicht nähergenanntes Konami-Fußballspiel verwies. Es kamen kaum Zweifel daran auf, dass es sich dabei um „PES 2022“ handelt.

Ein vollständiges Free-2-Play-Konzept wäre für die bekannte Fußball-Franchise eine große Veränderung. Ob sie auch klug ist, wird sich zeigen. Jahrelang war „FIFA“ der Platzhirsch auf dem Markt der Premium-Fußballspiele. Und mit dem Wechsel zu Free-to-Play könnte „PES 2022“ ein neues Publikum erschließen und die Spielerbasis größer als je zuvor gestalten. Der Unmut über die zunehmende Monetisierung der „FIFA“-Reihe – vor allem im Ultimate-Team-Modus – könnte dem Publisher ebenfalls Rückenwind geben.

Auch eine Free-2-Play-Variante von „PES 2022“ müsste natürlich querfinanziert werden – allerdings ohne Notwendigkeit, 60 oder 70 Euro in den Kauf einer Vollversion zu investieren. Erfahrungen konnte Konami mit den Lite-Varianten einiger Teile sammeln.

Während zunächst bestätigt werden muss, ob die aktuellen Gerüchte etwas mit der Realität zu tun haben, ist Konami an anderen Stellen bestrebt, das kommende Fußballsiel „PES 2022“ anziehender zu gestalten. Immer mehr investiert das Unternehmen in Lizenzen und Partnerschaften. Zuletzt sicherte sich der Publisher die italienischen Vereine Atalanta Bergamo und SSC Neapel.

Was haltet ihr von einer möglichen Free-2-Play-Veröffentlichung von „PES 2022“? Könnte sie dabei behilflich sein, die Übermacht von „FIFA“ ein wenig zu schmälern?

