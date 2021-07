PlayStation: Das Japan-Studio wurde von der Webseite entfernt

Team Asobi ersetzt das Japan-Studio.

Im Februar enthüllte VGC die Verkleinerung des Japan-Studios. Demzufolge mussten sich zahlreiche Mitarbeiter auf die Suche nach einem neuen Job begeben. Offenbar war das 1993 gegründete Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht profitabel genug, weshalb sich die Verantwortlichen von Sony zu diesem Schritt entschlossen haben.

Es handelte sich hierbei um das älteste Entwicklerstudio von Sony, das kreative Projekte wie zum Beispiel „Ape Escape“, „Gravity Rush“ oder „Knack“ erschaffen hat. Des Weiteren haben die dort tätigen Mitarbeiter immer wieder bei der Entwicklung großer Produktionen ausgeholfen.

Jetzt wurde das Japan-Studio von Sonys offizieller Webseite gestrichen und durch die ehemalige Geschäftsabteilung Team Asobi ersetzt, die inzwischen eigenständig agieren. Während das Traditionsstudio stark verkleinert wurde, soll das Entwicklerteam rund um „Astro’s Playroom“ aufgestockt werden. Das gab der Studio-Leiter vor einem Monat bekannt.

Der japanische Raum soll nicht vernachlässigt werden

Abgesehen von Team Asobi und Polyphony Digital werden damit ausschließlich westliche Entwicklerstudios aufgelistet. Hermen Hulst, der Chef der PlayStation-Studios, machte in einem vergangenen Interview jedoch klar, dass der japanische Markt nach wie vor eine signifikante Rolle in Sonys Plänen spielt. Sowohl in Japan entwickelte Spiele als auch japanische Entwicklertalente seien für das Unternehmen von großer Bedeutung. Japan sei „ein wichtiger Teil der DNA von PlayStation.“

Die kürzlich aufgekauften Unternehmen Housemarque und Nixxes Software sind auf der Seite übrigens noch nicht zu sehen. Zusätzlich könnte bald Bluepoint Games aufgezählt werden, wozu bereits mehrere Gerüchte, in den Weiten des Internets kursieren. Auch der Branchen-Insider und Co-Founder von XboxEra „Shpeshal_Nick“ möchte davon erfahren haben.

Quelle: PlayStation

