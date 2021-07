UK-Charts: Mario Golf & FIFA 21 verteidigen die Spitze

Zum Start in die neue Woche dürfen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Diesen lässt sich unter anderem entnehmen, dass es "Mario Golf: Super Rush" in der vergangenen Woche gelang, den Platz an der Spitze zu verteidigen.

"FIFA 21" mischt weiter in den Top 3 der britischen Software-Charts mit.

Zum Start in die neue Woche bedachten uns die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, die sich wie gehabt auf die Verkaufszahlen aus dem Einzelhandel beziehen.

Den Platz an der Spitze sicherte sich genau wie in der Vorwoche das Switch-exklusive Golf-Spektakel „Mario Golf: Super Rush“, dessen Verkaufszahlen in der vergangenen Woche allerdings um 52 Prozent einbrachen. Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 21“ hingegen verteidigte trotz eines Absatzrückgangs von elf Prozent den zweiten Platz.

Zum Thema: UK-Charts: Ratchet & Clank rutscht auf Platz 3 ab – wie schlägt sich Scarlet Nexus?

Abgerundet werden die Top 5 von den Switch-Titeln „Mario Kart 8: Deluxe“, „Animal Crossing: New Horizons“ sowie der Switch-Version von „Minecraft“. Der erste PlayStation 5-Exklusiv-Titel in Form von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ findet sich auf dem sechsten Platz ein. Gegenüber der Vorwoche gingen die Verkaufszahlen des Action-Plattformers um 54 Prozent zurück.

Aus den Top 10 verabschiedet hat sich bereits das frisch veröffentlichte Action-Rollenspiel „Scarlet Nexus“, das nach einem Absatzeinbruch von 62 Prozent in der vergangenen Woche nur noch auf dem 27. Platz der britischen Retail-Charts zu finden ist.

UK-Software-Charts: Die Top 10 der vergangenen Woche

1. (1.) Mario Golf: Super Rush

2. (2.) FIFA 21

3. (4.) Mario Kart 8: Deluxe

4. (5.) Animal Crossing: New Horizons

5. (7.) Minecraft (Switch)

6. (3.) Ratchet & Clank: Rift Apart

7. (13.) GTA 5

8. (10.) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

9. (15.) Resident Evil Village

10. (25.) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Quelle: GamesIndustry.biz

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu UK-Charts