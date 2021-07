RoboCop Rogue City: Ego-Shooter für Konsolen und PC angekündigt

"RoboCop: Rogue City" soll 2023 unter für Konsolen und PC erscheinen.

Im Rahmen der heutigen Nacon Connect 2021 kündigten Entwicklerstudio Teyon („Terminator: Resistance“) und Publisher Nacon den Ego-Shooter „RoboCop: Rogue City“ für Konsolen und den PC an. Der Titel soll im Jahr 2023 in den Handel kommen. Den ersten Teaser Trailer könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen.

RoboCop Rogue City: Werdet zum ikonischen Antihelden

Im Spiel (via Steam) schlüpft ihr natürlich in die metallische Haut des legendären Filmcharakters, der in den 1980ern erstmals über die internationalen Kinoleinwände flimmerte. Halb Mann, halb Maschine ist es im Game eure Aufgabe, auf den gefährlichen Straßen von Old Detroit für Recht und Ordnung zu sorgen und dem Verbrechen den Kampf anzusagen.

Bewaffnet seid ihr dabei nicht nur mit eurer jahrelangen Erfahrung als Cop, sondern ebenfalls mit einem umfangreichen Waffenarsenal, allen voran eurer treuen Auto 9. Bei eurem Kreuzzug gegen das sich ausbreitende Verbrechen sollt ihr auch die Wahl haben, wie ihr die obersten Direktive erfüllen wollt. Dabei warnen die Entwickler auch vor Korruption und Gier.

Dabei sollt ihr euch dafür bereitmachen, die Unschuldigen in Old Detroit zu beschützen und das Gesetz zu wahren. Weitere Details zum Ego-Shooter sollen zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden. Darüber hinaus ist gegenwärtig noch unbekannt, für welche Konsolen der Titel genau erscheinen soll. Denkbar wären die New-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Was erhofft ihr euch von „RoboCop: Rogue City“?

