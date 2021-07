The Last of Us Serie: Erstes Foto vom Dreh deutet auf eine bekannte Szene hin

Tommy-Darsteller Gabriel Luna veröffentlichte auf Instagram das erste Foto vom Dreh der "The Last of Us"-Serie. Achtung: Dieser Artikel enthält einen Spoiler zum ersten Teil der Reihe.

Joel und Ellie sollen in der HBO-Serie im Mittelpunkt stehen.

Vor wenigen Tagen sind die Dreharbeiten zur geplanten „The Last of Us“-Serie gestartet. Das erste Foto vom Set haben wir heute auf Instagram entdeckt, dass Tommy-Darsteller Gabriel Luna hochgeladen hat.

Die Anfangssequenz aus dem ersten Ableger

Auf dem Bild erkennen wir eine bekannte Sequenz, die Spieler des ersten Teils sofort erkennen werden. Es handelt sich hierbei offensichtlich um die Anfangsszene, in der sich Joel mit seinem Bruder Tommy und seiner Tochter Sarah nach Ausbruch der Seuche auf die Flucht begibt. Neben Pedro Pascal, Gabriel Luna und Nico Parker sehen wir die Kamerafrau der HBO-Serie.

Dass sich die Verantwortlichen der Serie genau an die Vorlage halten werden, ist jedenfalls wahrscheinlich. Laut Neil Druckmann orientiert sich die Serie stark am ersten Ableger. Sollte dieser Fall eintreffen, werdet ihr von Nico Parker, die vor ein paar Tagen als Darstellerin von Joels Tochter bestätigt wurde, nicht viel zu sehen bekommen. Schließlich kommt sie gleich zu Beginn des Spiels auf tragische Weise ums Leben.

Im Laufe der Serie wird auch Marlene, die Anführerin der Fireflies, ihren Auftritt bekommen. Als Schauspielerin fungiert Merle Dandrige, die Marlene bereits im ersten Teil ihre Stimme geliehen hat.

Kürzlich haben wir erfahren, dass die Dreharbeiten in der kanadischen Stadt Calgary stattfinden. Ein genauer Starttermin wurde noch nicht verkündet. Bis 2022 werdet ihr euch aber noch gedulden müssen.

