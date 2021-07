Final Fantasy VII Remake Intergrade: Darum erhielt Yuffie den Vorzug vor Vincent

Bekanntermaßen wird euch in "Final Fantasy VII Remake Intergrade" die Möglichkeit geboten, eine exklusive Mission mit der Materia-Jägerin Yuffie Kisaragi zu bestreiten. Wie Co-Director Motomu Toriyama in einem Interview verriet, wurde zwischenzeitlich auch über eine spielbare Mission mit Vincent Valentine nachgedacht. Doch warum entschieden sich die Entwickler für Yuffie?

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" erschien im Juni 2021 für die PlayStation 5.

Mit „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ wurde im vergangenen Monat eine überarbeitete Version der Rollenspiel-Neuauflage für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Neben diversen technischen Verbesserungen wie einer Unterstützung der 4K-Auflösung wurden in der PlayStation 5-Version auch exklusive Inhalte geboten. So erhielten die Spieler die Möglichkeit, eine exklusive Mission mit der Materia-Jägerin Yuffie Kisaragi zu bestreiten. Nachdem kürzlich bereits bestätigt wurde, dass ausgewählte Features, die mit „Intergrade“ Einzug hielten, im zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII Remakes“ mit von der Partie sein könnten, enthüllte Co-Director Motomu Toriyama in einem Interview ein weiteres interessantes Detail.

Vincent Valentine wurde als spielbarer Charakter in Betracht gezogen

Demnach stand nicht von Anfang an fest, dass es sich bei Yuffie Kisaragi um den zusätzlichen spielbaren Charakter handeln wird, der im Rahmen von „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ geboten wird. Stattdessen dachten die Entwickler laut Toriyama zwischenzeitlich über einen weiteren Liebling der Fans nach. Die Rede ist von Vincent Valentine, der im Endeffekt jedoch der kreativen Freiheit, die Yuffies Geschichte den Entwicklern einräumte, zum Opfer gefallen ist.

Zum Thema: Final Fantasy VII-2: Der Game Director verrät die größte Herausforderung

„Yuffie, die Heldin von Episode Intermission, war im Originalspiel nicht garantiert in Ihrer Gruppe zu finden. Aber das machte sie tatsächlich zu einem Charakter, bei dem wir mehr Freiheiten genossen, um die Hintergrundgeschichte zu erweitern. Im Vergleich zu Vincent, der kanonisch in einem Sarg unter der Shinra-Villa schlief und sich nicht bewegen ließ, reiste Yuffie als Materia-Jägerin um die Welt“, so Toriyama.

„Indem wir die Ereignisse in Midgar aus FF7R Episode Intermission in diese Reise einfügen, können wir die Gefühle zeigen, die sie gegenüber diesem Vorfall hatte und die sich normalerweise hinter ihrer fröhlichen Persönlichkeit verbergen und später in die Geschichte einflossen.“

Aktuell arbeiten die Entwickler von Square Enix bereits seit einer Weile am zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII Remakes“, bei dem allerdings noch unklar ist, wann mit der offiziellen Enthüllung zu rechnen ist.

Quelle: The Gamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Fina Fantasy VII Remake