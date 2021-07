RiMS Racing: Trailer zur Zusammenarbeit mit The Bloody Beetroots

Im Sommer erscheint das Rennspiel "RiMS Racing" für die Konsolen und den PC. Auf der "Nacon Direct 2021" kündigte Nacon eine Zusammenarbeit mit Sir Bob Cornelius Rifo von der Gruppe "The Bloody Beetroots" an, auf die im neuen Trailer eingegangen wird.

"RiMS Racing" erscheint im August 2021.

Auch das kommende Rennspiel „RiMS Racing“ gehörte zu den Titeln, die im Rahmen der gestrigen „Nacon Direct 2021“ präsentiert wurden.

Im Zuge des Events kündigten die Verantwortlichen von Nacon eine Zusammenarbeit mit Sir Bob Cornelius Rifo von der Gruppe „The Bloody Beetroots“ an, der einen bisher nicht näher konkretisierten Beitrag zum offiziellen Soundtrack des Rennspiels leisten wird. Begleitet wurde diese Ankündigung von einem passenden Trailer, in dem frische Spielszenen und Eindrücke aus dem Soundtrack von „RiMS Racing“ auf euch warten.

Eine realistische Renn-Simulation versprochen

Geht in der finalen Phase der Entwicklung nichts mehr schief, dann wird „RiMS Racing“ ab dem 19. August 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein. Versprochen wird eine Renn-Simulation, die vor allem mit ihrer realistischen Fahrphysik und diversen lizenzierten Strecken punktet – darunter legendären Namen wie Laguna Seca oder Nürburgring.

Zum Thema: RiMS Racing: Gameplay-Videos zeigen Suzuka und mehr

Darüber hinaus wird euch in „RiMS Racing“ die Möglichkeit geboten, euer Motorad und somit eure Performance zu optimieren. Dazu führen die Entwickler aus: „RiMS Racing versetzt dich mit dem Motorrad-Status-Check (MSC) direkt ins Zentrum des Geschehens. Er hilft dir, das Verhalten deines Bikes in Echtzeit zu analysieren und zu verstehen, wie du deine Leistung optimieren kannst. Bremsscheibentemperatur, Reifendruck und -verschleiß, Fahrwerksverhalten mit Einfluss auf die Stabilität, elektronische Einstellungen … Wie bei einem echten Fahrer kann die Konfiguration des Bikes an deinen Fahrstil angepasst werden!“

Anbei der versprochene neue Trailer zu „RiMS Racing“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu RiMS Racing