CD Projekt RED: Erste Filiale in Kanada eröffnet

CD Projekt RED besitzt nun einen Standort in Kanada.

Im März haben wir darüber berichtet, dass CD Projekt RED nach drei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit das kanadische Studio Digital Scapes aufgekauft hat. Jetzt wurde die Filiale in CD Projekt RED Vancouver“ umbenannt und neu eröffnet. Das gab der Videospielentwickler heute auf Twitter bekannt.

Zukünftig an diversen Projekten beteiligt

Zusammen mit den Entwicklerteams aus Breslau und Krakau soll das neue Studio an zukünftigen Projekten des Unternehmens arbeiten. Der Chef des Studios ist nach wie vor Marcin Chudy, der polnische Wurzeln besitzt. In der Übernahme sieht er eine tolle Chance für die Entwickler, an den erfolgreichen Spielemarken von CD Projekt RED mitzuwirken. Das polnische Unternehmen profitiere wiederum von den vielen talentierten Entwicklern, die in Kanada tätig sind.

In diesem Jahr könnt ihr von CD Projekt RED die Next-Gen-Version von „Cyberpunk 2077“ erwarten. Zudem erscheint mit „The Witcher: Monster Slayer“ ein Mobile-Spiel, das stark an „Pokémon GO“ erinnert und noch in diesem Monat erscheinen soll. Übrigens startet morgen die WitcherCon, auf der ihr unter anderem Neuigkeiten zur zweiten Serien-Staffel erfahren werdet.

Um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, verfolgt das Unternehmen in Zukunft eine andere Firmenstrategie. Neue Spiele sollen später enthüllt werden, indem die Marketingphasen verkürzt werden. Des Weiteren sollen die Arbeitsbedingungen verbessert werden und an mehreren AAA-Produktionen gleichzeitig gearbeitet werden.

Related Posts

In finanzieller Hinsicht kann sich die Führungsetage von CD Projekt RED nicht beklagen. Im Geschäftsjahr 2020 konnten Rekordeinnahmen erzielt werden, die auf den großen Erfolg von „Cyberpunk 2077“ zurückzuführen ist.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu CD Projekt RED