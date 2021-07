Demon Slayer: Neuer Trailer mit PlayStation 5-Spielszenen veröffentlicht

Während des heutigen State of Play-Events wurde unter anderem ein neuer PS5-Trailer zum Anime-Videospiel „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ präsentiert, das im Oktober bei uns im Handel erscheinen wird.

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Im Rahmen des heutigen State of Play-Events präsentierten Sony und Sega einen neuen kleinen Trailer zum kommenden Anime-Videospiel „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“. Dieser zeigt einige auf der PS5 aufgenommene Spielszenen aus dem Adventure-Modus, also der Singleplayer-Kampagne des Titels. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen.

Demon Slayer: Werdet zum Schwert, das Dämonen vernichtet

Der kurze Trailer zeigt Szenen aus der PlayStation 5-Version des kommenden Actionspiels. Zu sehen sind Hauptcharakter Tanjiro und seine beiden Freunde Zenitsu sowie Inosuke. Sie erkunden ein verfluchtes Anwesen und müssen sich im Kampf gegen gefährliche Dämonen behaupten.

Im eingangs erwähnten Adventure-Mode wird es möglich sein, die Story der Anime-Vorlage nachzuspielen. Das Spiel wird es euch dabei erlauben, die Ereignisse der 1. Staffel der TV-Serie sowie die Geschichte des derzeit auch bei uns laufenden Kinofilms nachspielen zu können. Außerdem könnt ihr euch ebenfalls in einem Versus-Modus austoben.

Ähnlich wie bei den „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm“-Spielen, die genauso wie „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ von CyberConnect2 entwickelt wurden, tretet ihr darin in Arenakämpfen gegen eure Gegner an. Gekämpft wird dabei in Tag-Teams, die aus jeweils zwei Charakteren bestehen. Insgesamt dürft ihr aus 18 spielbaren Figuren wählen. Zudem wird noch ein Onlinemodus für zwei Spieler verfügbar sein.

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ erscheint am 15. Oktober 2021 in Deutschland für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC (via Steam). Der Titel wird sowohl in einer Standard-Version (physisch + digital) als auch einer Digital Deluxe Edition erhältlich sein.

