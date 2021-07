Guardians of the Galaxy: Entwickler begründen Singleplayer-Fokus

Mit "Guardians of the Galaxy" erwartet euch ein Singleplayerspiel der traditionellen Art. Doch warum schwimmen die Entwickler gegen den Multiplayer- und Live-Service-Strom?

"Guardians of the Galaxy" kommt im Oktober auf den Markt.

Viele Publisher setzen zunehmend auf einen Live-Service-Ansatz, der oft mit Mehrspieler-Erfahrungen einhergeht. Mit „Guardians of the Galaxy“ beschreiten die Macher einen etwas anderen Weg. Im Gegensatz zu „Marvel’s Avengers“ handelt es sich dabei um ein Singleplayer-Spiel ohne Live-Service und Co.

Grund für Singleplayer-Fokus

Warum das so ist, verrieten der Senior-Gameplay-Director Patrick Fortier und Senior-Narrative-Director Mary DeMarle in einem Gespräch mit den Redakteuren von

„Es ist eine Kombination aus unserer Geschichte, unseren Vorlieben und unserem Segen“, so Fortier über die Entscheidung, bei „Guardians of the Galaxy“ auf einen Einzelspieler-Modus zu setzen. „Wir wurden nicht unter Druck gesetzt, uns mit Trends zu beschäftigen. Wir haben uns einfach das Quellmaterial angeschaut. Und es wurde ziemlich klar, dass wir den Kern der Guardians durch die Erzählung treffen würden. Und wenn man eine Erzählung machen will, dann ist das nicht unbedingt super förderlich für [Live-Service oder Multiplayer-Spiele].“

DeMarle fügt hinzu: „Indem wir auf den Einzelspieler-Modus setzen, können wir uns darauf konzentrieren, eine starke Geschichte zu entwickeln… Wir können uns in einen einzigen Blickwinkel versetzen, der der Geschichte gegenübersteht. Und zu wissen, dass man mit einem Team von Charakteren arbeitet, die einzigartige Individuen und sehr unvorhersehbar sind, erlaubt es uns, damit zu spielen, um eine stärkere Erzählung aufzubauen.“

Allerdings sahen die Pläne anfangs ganz anders aus. Denn ein Multiplayer-Ansatz war durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings wurde er im Verlauf der Entwicklung verworfen.

„Guardians of the Galaxy“ erscheint am 26. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4/5, Xbox One und Xbox Series X/S. Die Ankündigung des Titels und weitere Details findet ihr in unserer Themen-Übersicht aufgelistet.

