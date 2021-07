PSN Store: Deal der Woche lässt euch 50 Prozent sparen

Im PlayStation Store wartet ein neuer Deal of the Week auf euch. Einige Tage lang kännt ihr den Shooter "Call of Duty Modern Warfare" zum Rabattpreis in euren Besitz bringen.

"Modern Warfare" ist im PlayStation Store im Angebot.

Im PlayStation Store wurde ein neues Angebot der Woche freigeschaltet. Und diesmal kann sich der Preis durchaus sehen lassen. Beim neusten Deal of the Week handelt es sich um den 2019er Shooter „Call of Duty Modern Warfare“.

Der 50 Prozent-Rabatt ließ den Preis von 69,99 auf 34,99 Euro sinken. Die UVP müsst ihr zwar längst nicht mehr zahlen. Doch auch bei Amazon, Media Markt und Co wird „Call of Duty Modern Warfare“ momentan für mehr als 50 Euro verkauft. Die 34,99 Euro im PlayStation Store sind demnach ein durchaus attraktives Angebot.

Call of Duty Modern Warfare in der Übersicht

Veröffentlicht im Oktober 2019

Metascore: 80

User-Score: 3,4

Regulärer Preis im PSN: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Auffallend ist, dass die Pressewertungen undstark voneinander abweichen. Bei einem genaueren Blick wird allerdings deutlich, dass die meisten User-Wertungen weniger auf die Gameplay-Qualitäten des Shooters und mehr auf eine bestimmte weltpolitische Lage abzielen. Bemängelt wird eine US-Propaganda zulasten Russlands. Und auch die NATO, das Pentagon sowie „Nazis aus dem Dritten Reich“ sind hin und wieder ein Thema des Review-Bombardements.

Falls „Call of Duty Modern Warfare" nicht auf euer Interesse stößt oder ihr den Shooter bereits besitzt: Im PlayStation Store wurden in dieser Woche unzählige weitere Deals freigeschaltet.

Und falls ihr gerade knapp bei Kasse seid, aber Abos für PlayStation Plus und/oder PlayStation Now besitzt: Die PS Plus-Games für Juli 2021 wurden jüngst freigeschaltet. Gleiches gilt für die PS Now-Games des laufenden Monats.

