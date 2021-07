State of Play Juli 2021: Neue Episode heute im Livestream

Sony strahlt in der kommenden Nacht eine weitere Episode der State of Play-Show aus. Im Fokus der Präsentation steht das kommende "Deathloop".

Heute Abend erwarten euch weitere Gameplay-Szenen aus "Deathloop".

Eine weitere Ausgabe der State of Play-Reihe steht bevor. Wie Sony jüngst auf dem PlayStation Blog bekanntgab, wird die Show heute Nacht ausgestrahlt. Nachfolgend haben wir die Terminangaben für euch.

Wann findet die Juli-Ausgabe von State of Play statt?

Termin: Donnerstag, 8. Juli 2021

Donnerstag, 8. Juli 2021 Uhrzeit: Los geht es um 23 Uhr

Los geht es um 23 Uhr Länge: Sony möchte etwa 30 Minuten lang verschiedene Spiele vorstellen

In den Fokus der neusten State of Play-Show rückt das kommende Bethesda-Spiel „Deathloop“. Anhand einer erweiterten Gameplay-Sequenz soll gezeigt werden, wie Colt seine Fähigkeiten einsetzt, um heimlich über Dächer zu schleichen. Alternativ kann er aber auch mit Waffengewalt loslegen, um eine Menge Chaos zu verursachen. Letztendlich erwarten euch auf Blackreef Island mehrere Möglichkeiten.

Zusätzlich zu einem „langen Blick auf Bethesdas gewalttätiges Abenteuer“ verspricht Sony Updates zu einigen „spannenden Indie- und Drittanbieter-Titeln“. Einzelne Spielenamen wurden nicht genannt.

State of Play heute im Livestream

Anschauen könnt ihr euch die heutige State of Play-Ausgabe wie gewohnt über einen Livestream, den wir nachfolgend eingebunden haben. Wie erwähnt: Um 23 Uhr unserer Zeit geht es los.



Weitere Enthüllungen folgen

Nachdem in den vergangenen Wochen mehrfach das Gerücht aufkam, dass in einer großangelegten State of Play- oder PSX-Show neben Ankündigungen weitere Neuigkeiten zu erwarteten Spielen wie „God of War 2“ oder „Horizon Forbidden West“ geteilt und vielleicht das Virtual Reality-Headset PlayStation VR 2.0 thematisiert werden, ist die heutige State of Play-Ausgabe eher überschaubar.

Die genannten Spiele und auch das neue PSVR-Headset sind kein Thema der Show, aber: „Bleibt den ganzen Sommer über dran, denn wir werden bald weitere Updates haben“, so Sony im Zuge der jüngsten State of Play-Ankündigung. Das heißt, weitere Episoden dieses Formats dürften folgen.

Werdet ihr euch die heutige Show anschauen? Und was erwartet ihr von der Präsentation?

