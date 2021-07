UK-Charts: PS5 in der ersten Jahreshälfte die dominierende Plattform

Mit der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S läuteten Sony Interactive Entertainment und Microsoft im November des vergangenen Jahres die neue Konsolen-Generation ein.

Wie Christopher Dring, das Oberhaupt von GamesIndustry.biz, berichtet, entwickelte sich die PlayStation 5 in Großbritannien in den vergangenen Monaten zur dominanten Plattform und schwang sich in der ersten Jahreshälfte mit einem „komfortablen Vorsprung“ zur meistverkauften Konsole auf der Insel auf. Auf den weiteren Plätzen folgen die Switch sowie die Xbox Series-Familie, die Nintendos Plattform laut Dring dicht auf den Fersen ist.

Konkrete Verkaufszahlen zu den einzelnen Systemen nannte Dring nicht und merkte lediglich an, dass in Großbritannien in der ersten Jahreshälfte über eine Million Konsolen verkauft wurden: „Im ersten Halbjahr wurden in Großbritannien über eine Million Spielekonsolen verkauft. PS5 ist klar der Marktführer, mit Nintendo Switch auf dem zweiten Platz und den Xbox Series S und X auf den Fersen.“

Allerdings muss angemerkt werden, dass die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S seit der Markteinführung im vergangenen November weltweit mit Lieferengpässen zu kämpfen haben. Geht es nach diversen Experten und den Herstellern von Halbleitern, dann ist damit zu rechnen, dass sich die Lieferengpässe noch bis 2022 hinziehen.

Auch Sony und Microsoft rechnen laut eigenen Angaben nicht damit, dass sich die aktuelle Situation kurzfristig zum Guten wenden lässt.

Over a million games consoles have been sold in the UK during the first half of the year. PS5 is comfortably the market leader, with Nintendo Switch in second place and the Xbox Series S and X snapping at its heels

— Christopher Dring (@Chris_Dring) July 6, 2021