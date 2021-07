Activision: Der Publisher geht gegen eine Cheat-Software für Konsolen vor

Eine neues Cheatprogramm befindet sich im Umlauf, das für die Konsolen entwickelt wurde.

Der Besitzer des Twitter-Accounts „Anti-Cheat Police Department“ machte kürzlich auf eine neue Cheat-Software aufmerksam, die speziell für die Konsolen entwickelt wurde. Bisher traf man normalerweise nur auf dem PC auf unfaire Spieler, die sich mithilfe von Cheats einen unfairen Vorteil verschaffen. Konsolen gelten als resistent gegenüber betrügerischer Methoden, weil sich die Firmware nicht so leicht austricksen lässt.

Zukünftig mehr Cheater auf den Konsolen?

Durch die entdeckte Software könnten jedoch in Zukunft deutlich mehr Cheater auf der PlayStation und der Xbox auftauchen. Sie benutzt nämlich Machine Learning, um bei einem auftauchenden Ziel sofort ein Signal an den Controller zu senden und dieses automatisch anzuvisieren. Es handelt sich praktisch um einen stark verbesserten Aim Assist, der in Ego-Shootern wie „Call of Duty“ verwendet werden kann.

Die Entwickler können durchaus nachweisen, dass ein Spieler dieses Programm verwendet. Allerdings stellt es für sie eine Herausforderung dar, diese Methode zu erkennen. Bislang wurde so etwas nur auf dem PC eingesetzt.

Zum Glück ist der Publisher-Riese Activision bereits auf die Software aufmerksam geworden und ergriff dementsprechende Maßnahmen. Die dazu veröffentlichten Werbevideos auf YouTube wurden inzwischen gesperrt. Zwar wird das Programm nach wie vor zum Kauf angeboten, doch das Unternehmen hat die Betrüger-Software immerhin auf dem Schirm.

Um die Nutzung von Cheats zu unterbinden, veröffentlichte Denuvo im März seine Anti-Cheat-Software für die PS5. Auf dem PC wird dieses Programm schon seit längerem angeboten.

In Free-2-Play-Titeln wie „Call of Duty: Warzone“ ist die Cheater-Situation noch immer ein großes Problem. Die zuständigen Sicherheitsteams sind permanent damit beschäftigt und haben bereits über 475.000 Spieler gebannt. Die Entwickler von Raven Software zeigten sich frustriert wegen der vielen Cheater. Kein Wunder, dass Activision die Verbreitung einer weiteren Mogelsoftware um jeden Preis verhindern möchte.

