CoD Black Ops Cold War: Termin & Trailer zur neuen Zombie-Episode „Mauer der Toten“

Unter dem Namen "Mauer der Toten" wurde die nächste Zombie-Episode von "Call of Duty: Black Ops Cold War" vorgestellt. Los geht es bereits in der nächsten Woche.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“-Spieler, die auf der Suche nach neuem Content für den Zombie-Modus sein sollten, kommen in der nächsten Woche auf ihr Kosten.

Wie Activision und die Entwickler von Treyarch bekannt gaben, bereitet das Studio derzeit den Start der nächsten Zombie-Episode vor, die den Namen „Mauer der Toten“ tragen und im Rahmen der vierten Season von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht wird. Der Startschuss erfolgt am kommenden Donnerstag, den 15. Juli 2021 auf allen Plattformen, für die der Shooter erhältlich ist.

Der Überlebenskampf geht weiter

„Mauer der Toten wird Requiem in seiner verzweifeltsten Phase des Krieges gegen die Omega-Gruppe sehen, nachdem sie von deren Anführer, Oberst Lev Kravchenko, gefangen genommen und gefoltert wurden“, führen die Entwickler von Treyarch zur Handlung der neuen Zombie-Episode aus. Weiter heißt es, dass die Geschehnisse von „Die Maschine“, „Firebase Z“ und „Outbreak“ zu der Entwicklung in „Mauer der Toten“ führten.

Zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War: Offenbar langfristige Unterstützung geplant

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnte der letztjährige Ableger der „Call of Duty“-Reihe etwas länger unterstützt werden, als es bei den Vorgängern der Fall war.

Anbei der offizielle Traiiler zum nahenden Release von „Mauer der Toten“.

