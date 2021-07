PS Plus August 2021: Das erste „Gratis-Spiel“ steht fest

PS Plus im August 2021: Das erste neue Spiel der Instant Games Collection wurde enthüllt. Im kommenden Monat kommen PlayStation Plus-Abonnenten unter anderem in den Besitz von "Hunter's Arena: Legends".

"Hunter's Arena: Legends" ist im August ein PS Plus-Spiel.

Zwar wurden erst vor wenigen Tagen die PS Plus-Spiele für Juli 2021 enthüllt. Doch auch der erste Neuzugang für den kommenden August steht fest. Die Bestätigung erfolgte im Zuge des neusten State of Play-Streams, der in der vergangenen Nacht ausgestrahlt wurde.

Hunter’s Arena: Legends ab 3. August via PS Plus

Im August gesellt sich demnach „Hunter’s Arena: Legends“ in das PS Plus-Angebot hinzu. Die Freischaltung des Titels erfolgt am 3. August 2021. Es ist der erste Dienstag des neuen Monats. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen Trailer zum Spiel, in dessen Beschreibung die baldige PS Plus-Verfügbarkeit ebenfalls erwähnt wird.

„Taucht ein in die mystische Welt von Hunter’s Arena. Werdet ein Hunter und kämpft gegen Dämonen sowie gegeneinander, um im gefährlichen Zeitalter der alten Dämonen zu überleben. Es erscheint exklusiv für PS4- und PS5-Konsolen über PS Plus sowie auf Steam am 3. August 2021“, so die Macher in der erwähnten Videobeschreibung. Gleichzeitig erfolgte die Bestätigung, dass der Titel zum Launch Cross-Play unterstützen wird.

Mit „Hunter’s Arena: Legends“ erwartet euch ein Battle Royale-Spiel, an dem bis zu 30 Kämpfer teilnehmen können. Angesiedelt sind die Schauplätze im antiken Asien. Ihr schlüpft in die Rolle von 17 Jägern und legt euch mit Dämonen und rivalisierenden Jägern an. Gespielt wird in zwei Modi, darunter ein Solo-Modus, in dem die 30 Teilnehmer gegeneinander antreten, und ein Trio-Modus für entsprechende Kleingruppen. Weitere Details zum Spiel sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

Termin für PS Plus-Enthüllung

Die restlichen PS Plus-Spiele werden erst in wenigen Wochen freigeschaltet. Wie üblich gilt: Den Download der neuen „Gratis-Games“ könnt ihr mit wenigen Ausnahmen immer ab dem ersten Dienstag eines neuen Monats starten. Die Freischaltung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Damit ergeben sich die folgenden Termine:

Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele am 28. Juli 2021.

Freischaltung des August-Angebotes am 3. August 2021.

Zunächst stehen die PS Plus-Games für Juli 2021 parat. Einmal mehr können drei Spiele ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden. Was diese Titel zu bieten haben, erfahrt ihr in unserer Meldungen zu den PlayStation Plus-Spielen für Juli 2021. Zudem kann mit „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“ ein Titel in Anspruch genommen werden, der bereits im Juni in der Instant Games Collection landete.

