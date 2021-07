Sifu: Das Kung-Fu-Abenteuer verschiebt sich auf 2022 – Neuer Trailer

Wie die Entwickler von SloClap einräumten, wird sich der Release des Kung-Fu-Abenteuers "Sifu" auf das kommende Jahr verschieben. Als kleines Trostpflaster wurde ein frischer Trailer zur Verfügung gestellt, in dem die Kämpfe in den Mittelpunkt rücken.

"Sifu" verschiebt sich auf das nächste Jahr.

Aktuell arbeiten die „Absolver“-Macher von SloClap an „Sifu“, das sowohl mit seiner spannenden Geschichte als auch seinem komplexen Kampfsystem von sich reden machen soll.

Nachdem „Sifu“ zunächst für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen war, räumten die Entwickler von SloClap in einer aktuellen Mitteilung ein, dass das Projekt noch etwas mehr Zeit benötigt. Daher entschloss sich das Studio dazu, den Release von „Sifu“ auf Anfang 2022 zu verschieben. Als kleines Trostpflaster wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der Szenen aus dem Kampfgeschehen zeigt.

Ein Kung-Fu-Schüler auf einem Rachefeldzug

„Sifu“ erzählt die Geschichte eines Kung-Fu-Schülers, der sich auf einen Rachefeldzug begibt und sich auf der Jagd nach einer Assassinen-Gruppe durch unterschiedliche Schauplätze kämpft – von den Vororten, in denen es von Banden nur so wimmelt, bis in die kalten Flure der Konzernwolkenkratzer. Um euch im Kampf zu behaupten, greift ihr auf diverse durchschlagskräftige Techniken zurück.

„Der Schlüssel zum Überleben besteht darin, euch geschickt zu positionieren und eure Umgebung zu eurem Vorteil zu nutzen. Spart dabei nichts aus: Wurfobjekte, provisorische Waffen, Fenster und Vorsprünge… denn ihr seid im Nachteil und euch wird keine Gnade zuteil“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Sifu“ befindet sich für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und den PC in Entwicklung.

