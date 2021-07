Tribes of Midgard: Langfristige Unterstützung versprochen – Erste Season vorgestellt

Wie kurz vor dem Release des Wikinger-Abenteuers bekannt gegeben wurde, soll "Tribes of Midgard" langfristig mit Seasons und damit verbundenen Inhalten unterstützt werden. Die erste Season startet pünktlich zum Release des Titels Ende des Monats.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Gearbox Publishing veröffentlichen die Entwickler von Norsfell Ende des Monats ihr aktuelles Projekt „Tribes of Midgard“.

„Tribes of Midgard“ versteht sich spielerisch als ein Mehrspieler-Survival-Rollenspiel, in dem ihr die Kontrolle über einen Wikinger-Stamm übernehmt und diesen durch die Gefahren der Nordischen Mythologie führt. Wie die Macher von Norsfell wenige Wochen vor dem offiziellen Release bekannt gaben, soll „Tribes of Midgard“ über einen langen Zeitraum mit Seasons, frischen Inhalten und neuen Features unterstützt werden.

Die erste Season startet pünktlich zum Launch

Zum Release wird „Tribes of Midgard“ insgesamt acht unterschiedliche Charakter-Klasse bieten, die sich nach und nach freischalten lassen. Wie es seitens Norsefell weiter heißt, wird die erste Season den Namen „The Wolf Saga“ tragen und pünktlich zum Launch des Survival-RPGs zur Verfügung gestellt. Mit von der Partie sind unter anderem neue Klassen.

Ebenfalls versprochen werden exklusive Waffen und Ausrüstungsgegenstände, weitere Bosskämpfe und das Runen-System. Mit den nächsten Seasons sollen zudem der Saga-Modus ausgebaut und die Gefahren und Geschichten in der Welt der Nordischen Mythologie thematisiert werden.

„Tribes of Midgard“ erscheint am 27. Juli 2021 für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Anbei der offizielle Trailer zur ersten Season „The Wolf Saga“.

