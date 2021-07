Dying Light 2: Banshee als neue Gegnerart – Bilder und Details

"Dying Light 2" kommt im Dezember auf den Markt.

Techland hat via Gamesradar weiteres Bildmaterial zu „Dying Light 2“ veröffentlicht. Zu sehen sind darauf die Banshees, eine besondere Zombie-Variante, auf die ihr im kommenden Spiel treffen werdet.

Wie die Bilder verdeutlichen, sind die Banshees keine sehr einladenden Zeitgenossen. Sie verfügen über verlängerte Arme und sind mit scharfen Klauen ausgestattet. Damit können sie einen schweren Nahkampfschaden aus einer etwas weiteren Distanz austeilen.

Schwerer zu besiegen als Standard-Zombies

Während die Banshees, die als neue Gegnertypen in „Dying Light 2“ eingeführt werden, schnell zu erkennen sind, ist es verglichen mit vielen der anderen Widersacher viel schwieriger, sie zu besiegen oder ihnen zu entkommen. Das liegt vor allem daran, dass sie sich ganz anders verhalten. Sie agieren schnell, aggressiv und etwas unberechenbar.

Manchmal erinnern sie sich auch an die Person, die sie einst waren. Doch zum Glück sind Banshees nicht so ausdauernd wie der Demolisher. Gleichzeitig offenbaren sich an ihnen Schwachstellen, was ebenfalls für andere Zombie-Varianten gilt. Auf den Bildern sind diese knochigen und leuchtenden Gebilde gut sichtbar.

In der Welt von „Dying Light 2“ trefft ihr auf ein endzeitliches Szenario, das von Infektionen ausgelöst wurde. Die daraus resultierenden Zombie-Mutationen breiten sich relativ langsam aus und verschlimmern den Zustand einer infizierten Person immer mehr.

Allerdings gibt es viele Menschen, darunter auch der Protagonist Aiden Caldwell, die es geschafft haben, mit der Infektion zu leben, indem sie die Ausbreitung mit Hilfe von Sonnenlicht und anderen Behandlungen drastisch verlangsamen oder ganz stoppen. Eine ebenfalls veröffentlichte Grafik zeigt, was passieren kann, wenn der Mutation nicht rechtzeitig entgegengewirkt werden kann:

„Dying Light 2 Stay Human“ erscheint am 7. Dezember 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One. Im Vorfeld könnt ihr euch in unserer Themen-Übersicht über das Spiel informieren. Auch Gameplay-Videos warten dort auf euch.

