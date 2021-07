Abandoned: Preoload der Trailer-App – Entwickler bestätigen Termn

"Abandoned" wird im August vorgestellt.

Eigentlich sollte das mysteriöse PlayStation 5-Projekt „Abandoned“, das sich bei den Blue Box Game Studios in Entwicklung befindet, noch in diesem Monat vorgestellt werden.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird es nun erst im Laufe des Monats August so weit sein. Zu den Besonderheiten der Enthüllung von „Abandoned“ wird die Tatsache gehören, dass uns der Titel in Form von Echtzeit-Trailern vorgestellt wird. Wie die Macher der Blue Box Game Studios bekannt gaben, kann die dafür benötigte App bereits in diesem Monat heruntergeladen werden.

Zur Verfügung gestellt wird die kostenlose App demnach am 29. Juli 2021. Während die offizielle Einführung in die Echtzeit-Trailer-App am 10. August 2021 folgt, bekam die offizielle Vorstellung von „Abandoned“ bisher keinen Termin spendiert und erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im August 2021. „Abandoned“ versteht sich laut Entwicklerangaben als eine spannende Survival-Shooter-Erfahrung, in der schon der kleinste Fehler tödlich enden kann.

In den vergangenen Wochen wurden „Abandoned“ und die Entwickler der Blue Box Game Studios immer wieder mit einem möglichen „Silent Hill“-Projekt in Verbindung gebracht. So sammelten die Spieler unter anderem Hinweise darauf, dass wir es hier mit einem weiteren Marketing-Coup zu tun haben könnten, hinter dem ein neuer Titel von Hideo Kojima beziehungsweise ein Comeback der „Silent Hill“-Reihe steckt.

Spekulationen, von denen die Verantwortlichen der Blue Box Game Studios allerdings nichts wissen möchten, und die von Seiten des Studios in der näheren Vergangenheit mehrfach dementiert wurden.

We’re excited to announce that the Abandoned Trailers App will be available to preload free of charge for all PS5 users on July 29 with the introduction available on August 10 followed by the first trailer later in August.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 11, 2021