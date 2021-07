FIFA 22: Kein Gratis-Upgrade auf PS5 oder Xbox Series X/S

Auch in diesem Jahr erwartet euch ein neuer Teil der "FIFA"-Serie.

Spieler, die ein Exemplar der Standardversion von „FIFA 22“ für PS4 oder Xbox One erwerben, erhalten nicht die Möglichkeit, kostenlos mit einem Upgrade auf die New-Gen-Versionen für PS5 oder Xbox Series X/S aufzurüsten.

Lediglich Käufer der Ultimate Edition von „FIFA 22“ erhalten einen Zugang zu den Versionen beider Konsolengenerationen. „Das Dual Entitlement [Doppelter Anspruch] ist nur mit dem Kauf der FIFA 22 Ultimate Edition verfügbar. Die Standard Edition von FIFA 22 enthält kein Dual Entitlement“,. „Das bedeutet, wenn ihr die FIFA 22 Standard Edition für PS4 kauft und später auf die PS5-Version upgraden möchtet, müsst ihr die PS5-Version des Spiels kaufen, um es zu spielen.“

Der Haken: Käufer der Ultimate Edition müssen einen Aufpreis von 30 Euro hinnehmen. Alle drei Editions lassen sich bereits im PlayStation Store vorbestellen, wo die Preise genannt werden.

FIFA 22-Vorbestellungen im PlayStation Store

Neben dem Upgrade bietet die Ultimate Edition von „FIFA 22“ weitere Vorteile, darunter ein FUT-Held-Item, 4 Tage Vorabzugriff, ein FUT Ones-to-Watch-Item und 4.600 FIFA Points. Diese Anzahl an FIFA Points kostet für den Vorgänger im PlayStation Store momentan 39,99 Euro.

Mit dem neuen Ansatz weicht Electronic Arts vom Vorgehen des letzten Jahres ab, als Besitzer der PS4- oder Xbox One-Versionen von „FIFA 21“ ohne zusätzliche Kosten auf die Next-Gen-Versionen upgraden konnten, unabhängig davon, welche Edition sie gekauft haben. Über die Abwärtskompatibilität ist die Last-Gen-Version von „FIFA 22“ aber auch auf den neuen Konsolen spielbar, allerdings ohne New-Gen-Vorteile.

„FIFA 22“ wurde am gestrigen Sonntag formell angekündigt. Der Release-Termin steht fest. Und auch einen ersten Trailer könnt ihr euch zum neuen Fußballspiel anschauen.

„FIFA 22“ erscheint am 1. Oktober 2021 in den oben genannten Versionen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (via Steam und Origin) und Google Stadia. Besitzer der Nintendo Switch erhalten die sogenannte „FIFA 22 Legacy Edition“. Mehr zu „FIFA 22“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

