Crysis Remastered Trilogy: Retail-Version für die Konsolen angekündigt

"Crysis Remastered Trilogy" erscheint in einer Retail-Version.

Anfang des vergangenen Monats kündigten die Entwickler von Crytek die „Crysis Remastered Trilogy“ für die Konsolen und den PC an.

Nachdem die „Crysis Remastered Trilogy“ bisher nur in Form von digitalen Ausgaben bestätigt wurde, kündigte Crytek nun auch Retail-Versionen für die Xbox One und die PlayStation 4 an. Wie es heißt, werden diese im Herbst dieses Jahres erscheinen. Einen konkreten Termin spendierten die Verantwortlichen von Crytek den Retail-Versionen für die Konsolen bisher allerdings nicht.

Neben dem bereits im vergangenen Jahr erhältlichen „Crysis Remastered“ sind im Zuge der Sammlung die technisch überarbeiteten Neuauflagen zu „Crysis 2“ und „Crysis 3“ enthalten. Im Zuge der „Crysis Remastered Trilogy“ bekam die ursprüngliche Trilogie verschiedene technische Verbesserungen wie eine optimierte Grafik, eine stabilere Framerate sowie eine höhere Auflösung spendiert.

„Wir freuen uns sehr, die Rückkehr der ikonischen Crysis-Spiele in einem einzigen Bundle ankündigen zu können, aufbereitet für eine neue Hardware-Generation“, kommentierte Steffen Halbig, der Projektleiter von Crytek, die Ankündigung der Remastered-Trilogie.“Jedes Spiel wurde verbessert, um nicht nur schön auszusehen, sondern sich auch so zu spielen – und das auf den Plattformen von heute.“

Crysis fans will be able to get their hands on physical copies of Crysis Remastered Trilogy for Xbox and PlayStation as it comes out for retail this fall. pic.twitter.com/kbBOfCyFZm

— Crytek (@Crytek) July 12, 2021