Ghostwire Tokyo für PS5: Release in das kommende Jahr verschoben

Auf "Ghostwire Tokyo" müsst ihr etwas länger warten. Einen Termin gibt es auch nach der Verschiebung nicht.

Bethesdas PS5-Exklusivtitel „Ghostwire Tokyo“ wird erst Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Der Action-Horror-Titel, der sich unter Beteiligung des „Resident Evil“-Schöpfers Shinji Mikami bei Tango Game Works in Arbeit befindet, sollte eigentlich 2020 für Sonys New-Gen-Konsole und den PC auf den Markt gebracht werden. Doch es kam zu einer Verschiebung.

Statement von Tango Game Works

„Wir wollen das Spiel so schnell wie möglich in eure Hände bekommen, damit ihr die unvergessliche Version eines heimgesuchten Tokios erleben könnt, an der wir hart gearbeitet haben“, so der Entwickler in einem Statement. Dies soll aber nicht zulasten der Mitarbeiter erfolgen.

„Gleichzeitig sind wir auch darauf bedacht, die Gesundheit aller Mitarbeiter von Tango zu schützen. Unser neues Release-Fenster wird uns Zeit geben, die Welt von Ghostwire so zum Leben zu erwecken, wie wir sie uns immer vorgestellt haben“,

Der Entwickler ergänzte, dass „in den kommenden Monaten“ mehr vom PlayStation-5-Exklusivtitel gezeigt werden soll. Und weiter: „Vielen Dank für eure Geduld, während wir daran arbeiten, euch ein Erlebnis zu bieten, das mit nichts anderem vergleichbar ist, das wir je gemacht haben.“

Erst kürzlich berichteten wir davon, dass sich „Ghostwire Tokyo“ die Features des DualSense-Controllers zunutze macht. Diese sollen als sechster Sinn des Spielers fungieren und euch intensiver mit der Spielwelt agieren lassen. Eine Übersicht über die DualSense-Features findet ihr hier.

Einen präzisen Releasetermin bekam „Ghostwire Tokyo“ auch im Zuge der Verschiebung nicht. Aber immerhin ist bekannt, dass ihr euch länger gedulden müsst, bis ihr das düstere Abenteuer in den Händen halten könnt. Mehr zum Spiel erfahrt ihr wie gewohnt in unserer „Ghostwire Tokyo“-Übersicht.

