Maneater: Truth Quest hat einen Termin – Details und Trailer

"Maneater" erhält eine neue Erweiterung.

Tripwire Interactive hat mitgeteilt, dass die für „Maneater“ entwickelte „Truth Quest“-Erweiterung am 31. August 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird. Schon heute könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen einen Trailer anschauen.

Macht die Küste von Port Clovis unsicher

In der Hauptrolle des Bullenhai-Protagonisten und investigativen Journalisten/Erzählers Trip Westhaven führt „Maneater: Truth Quest“ die Spieler in den Kaninchenbau der dunklen Geheimnisse und Verschwörungen rund um Port Clovis und die Naval Wildlife Organization (NWO). Diesmal gilt es, in andere Gewässer vorzudringen und die dunklen Geheimnisse aufzudecken.

„Maneater: Truth Quest“ führt euch zu einer neuen Insel vor der Küste von Port Clovis. Laut Hersteller ist der Download vollgepackt mit neuen Entwicklungen, Herausforderungen, Wildtieren und mehr.

„Die Spieler übernehmen wieder einmal die Kontrolle über den Spitzenprädator des Meeres, um sich durch Fressen, Erforschen und Entwickeln an die Spitze der Nahrungskette zu bringen“, so die Macher. „Diejenigen, die das Wasser testen möchten, können sich auf eine kostenlose Pilotepisode freuen, die einige der neuen Ziele vorstellt, in die sich die Spieler vertiefen können, während sie die Geheimnisse aufdecken, die unter der Oberfläche liegen.“

Die Pilot-Episode bietet etwa 10 bis 15 Minuten Gameplay und soll einen kleinen Vorgeschmack auf die Vollversion von „Maneater geben: Truth Quest“ geben.

Key-Features der Erweiterung:

Neue Evolutionen: Neues Evolutionsset Maximale Level-Obergrenze auf 40 erhöht Fünf neue Organ-Evolutionen mit einem zusätzlichen Organ-Slot, der auf Stufe 35 freigeschaltet wird (erfordert DLC-Besitz)

Neue Wildtiere: Neuer „Uber“ Apex Predator Neue weiterentwickelte Jagd-Kreaturen

Neue militärische Streitkräfte für das Kopfgeldjäger-System: Militärische Landstreitkräfte werden Angriffe von Stränden und Festungen aus starten Hubschrauber werden aus der Luft jagen Fünf neue Bounty-Bosse Neue Waffen und Fahrzeuge für militärische Kopfgeldjäger

Neue Zieltypen: Versagen der Kommunikation: Peitschenhiebe auf Objekte, um das Ziel zu zerstören Zeitfahren: Schwimmt durch die Ringe, bevor die Zeit abläuft.



Die Handlung der zusätzlichen Inhalte setzt dort an, wo das Hauptspiel inhaltlich endete. Der Preis liegt bei 14,99 Euro. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zum DLC:

