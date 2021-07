Minecraft Dungeons: Echoing Void-DLC und Ultimate-Edition angekündigt

"Minecraft Dungeons" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie die Entwickler von Mojang über die offizielle Website bestätigten, wird das Action-Rollenspiel „Minecraft Dungeons“ noch lange nicht zu den Akten gelegt.

Stattdessen befinden sich derzeit mehrere neue Inhalte und Features in Arbeit. So erscheint am 28. Juli 2021 beispielsweise ein neues kostenloses Update, das verschiedene Neuerungen wie zusätzliche Ausrüstung und neue Skills mit sich bringt. Ebenfalls enthalten sind die sogenannten „Gauntlet of Gales“-Quests, die von offizieller Seite als „einzigartige labyrinthartige Aufgaben“ beschrieben werden, „die eure Fähigkeiten durch knifflige Prüfungen und verwirrende Rätsel auf die Probe stellen“.

Ultimate-Edition mit allen DLCs erscheint in Kürze

Ebenfalls am 28. Juli 2021 wird der „Echoing Void“-DLC zu „Minecraft Dungeons“ veröffentlicht. Genau wie es bereits bei den bisherigen Download-Paketen zum Dungeon-Crawler der Fall war, bringt auch „Echoing Void“ neue Missionen, Gegner, exklusive Ausrüstung und frische Herausforderungen mit sich. Dieses Mal verschlägt es euch in die dunkle Dimension, in der die Endermen und neue Herausforderungen gleichermaßen auf euch warten.

Zum Thema: Minecraft Dungeons: Cloud-Save-Unterstützung und mehr im neuen Update

Den Schlusspunkt unter die Ankündigungen zu „Minecraft Dungeons“ setzte die Ultimate-Edition, die am gleichen Tag wie der neue DLC erscheint und sich vor allem an Spieler richtet, die das Action-Rollenspiel bisher nicht ihr Eigen nennen. Neben dem Hauptspiel von „Minecraft Dungeons“ sind hier die sechs Download-Erweiterungen „Jungle Awakens“, „Creeping Winter“, „Howling Peaks“, „Flames of the Nether“, „Hidden Depths“ und „Echoing Void“ enthalten. Weitere Details zu den aktuellen Ankündigungen findet ihr auf der offiziellen Website.

„Minecraft Dungeons“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Switch erhältlich. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann der Dungeon-Crawler zudem auf den Konsolen der neuen Generation gespielt werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Minecraft Dungeons