Phoenix Point: Releasetermin der Behemoth Edition für die Konsolen bestätigt – Trailer

"Phoenix Point" findet den Weg auf die Konsolen.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Prime Matter gaben die Entwickler von Snapshot Games bekannt, dass der hauseigene Strategie-Titel „Phoenix Point“ den Weg auf die Konsolen finden wird.

Auf den Konsolen wird „Phoenix Point“ in Form der „Behemoth Edition“ veröffentlicht, die neben dem Hauptspiel die vier Erweiterungen „Blood and Titanium“, „Legacy of the Ancients“, „Festering Skies“ und „Corrupted Horizons“ umfassen wird. Darüber hinaus wurde „Phoenix Point“ im Rahmen der Konsolen-Umsetzung mit einer überarbeiteten Steuerung bedacht, die auf die Eigenheiten der Controller zugeschnitten wurde.

Die New-Gen-Konsolen werden später versorgt

„Phoenix Point“ wird von offizieller Seite als ein anspruchsvoller rundenbasierter Strategie-Titel beschrieben, der sich ans Fans von Titeln wie „XCOM“ richtet. Die Erde wurde von einer mutierenden Gefahr überrannt, die die Reste der Menschheit auszulöschen droht. Nur das Phoenix-Projekt, eine geheime Organisation, bestehend aus den besten Köpfen und tapfersten Soldaten, die es noch auf der Erde gibt, kann den Außerirdischen das Handwerk legen und den Fortbestand der Menschheit sichern.

Die „Phoenix Point: Behemoth Edition“ wird am 1. Oktober 2021 für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Die Umsetzungen für die beiden New-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S folgen zu einem späteren Zeitpunkt – die Möglichkeit eines kostenlosen Upgrades übrigens inklusive.

Anbei der offizielle Trailer zur Konsolen-Ankündigung der „Phoenix Point: Behemoth Edition“.

