Battlefield 2042: KI-Soldaten nicht deaktivierbar – Details zu den Bots

In „Battlefield 2042“ können die Mataches mit KI-Soldaten gefüllt werden, sofern sich nicht genügend Spieler finden. In einer umfangreichen Frage-und-Antwort-Session wurde dieses Bot-System noch einmal genauer erläutert.

Bestätigt wurde die Bot-Integration zunächst für drei Spielerfahrungen. Dazu zählen die Multiplayer, -Koop- und Solomodi. Nachfolgend eine Übersicht:

Multiplayer: KI-Soldaten werden zum Füllen von Servern verwendet, um euch das Matchmaking zu erleichtern. Spieler haben immer Vorrang vor der KI, wenn ihr in einen Mehrspielermodus einsteigen möchtet.

KI-Soldaten werden zum Füllen von Servern verwendet, um euch das Matchmaking zu erleichtern. Spieler haben immer Vorrang vor der KI, wenn ihr in einen Mehrspielermodus einsteigen möchtet. Koop: Hier erhaltet ihr die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden gegen KI-Soldaten zu spielen.

Hier erhaltet ihr die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden gegen KI-Soldaten zu spielen. Solo: Ihr könnt auch alleine gegen KI-Soldaten spielen, beispielsweise um eure Skills für den Multiplayer zu perfektionieren.

Doch was bedeutet es, gegen KI-Soldaten zu kämpfen? Laut DICE wurden sie so programmiert, dass sie ein Match wie echte Spieler in Angriff nehmen. Die Bots sind jedoch nicht als Spezialisten konzipiert und können keine Eigenschaften und Spezialisierungen verwenden.

Im Spielverlauf werdet ihr sehen, wie die KI-Soldaten in „Battlefield 2042“ bestimmte Aufgaben ausführen, z. B. das Fahrzeug-Rufsystem nutzen und mit Fahrzeugen kämpfen oder Ziele einnehmen.

„Während sie den Wingsuit nicht benutzen können, verfügen sie über die Intelligenz, um zu entscheiden, ob sie mit euch durch feindliches Feuer kämpfen, flankieren, Granaten werfen oder sogar einen abgeschossenen Squad-Kameraden wiederbeleben“, so die Entwickler.

KI-Soldaten können nicht deaktiviert werden

In den All-Out Warfare-Erfahrungen von „Conquest“ und „Breakthrough“ werden KI-Soldaten zum Auffüllen von Servern verwendet. Als Spieler könnt ihr die Bots in diesem Fall nicht ausschließen und müsst euch mit ihnen arrangieren.

Allerdings gibt es laut DICE eine Obergrenze dafür, wie viele von ihnen ihr in einem Multiplayer-Match sehen könnt. Im Allgemeinen sollt ihr nicht mehr KI-Soldaten als Spieler antreffen, es sei denn, das Match ist noch fast leer.

Ein Beispiel: Wenn auf einem Server 120 von 128 möglichen Spielern spielen, werden 8 KI-Soldaten dem Match beitreten, um die Teams auszugleichen. Sollte ein Spieler ausscheiden, wird ein anderer KI-Soldat ihn vorübergehend ersetzen, bis ein neuer Spieler dem Spiel beitritt.

„Wir stellen sie als hilfreiche Option zur Verfügung, um sicherzustellen, dass ihr keine Probleme beim Matchmaking habt und das allumfassende Kriegschaos, das ihr von einem Battlefield-Match erwarten könnt, voll und ganz genießen werdet“, heißt es weiter.

Und noch ein Statement zur Online-Pflicht: „Battlefield 2042“ ist ein Multiplayer-Erlebnis. Ihr könnt zwar im Solomodus gegen KI-Soldaten spielen, wenn ihr üben möchtet, aber das wird in einer Online-Umgebung passieren.

Den kompletten Blogpost mit unzähligen Einzelheiten zu „Battlefield 2042“ findet ihr hier.

„Battlefield 2042“ kommt am 22. Oktober 2021 auf den Markt. Die Preise liegen bei 69,99 Euro für die PS4- und Xbox-Versionen, 79,99 Euro für PS5 und Xbox Series X/S sowie bei 59,99 Euro für den PC.

