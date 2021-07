DiRT 5: Neues Update verbessert PS5-Features

Für "DiRT 5" wird in Kürze ein neues Update veröffentlicht, das sich den DualSense-Features annimmt und weitere Inhalte in den Racer bringt.

„DiRT 5“ zählte im vergangenen Jahr zu den ersten Games, die für die PS5 auf den Markt gebracht wurden. Während das Rennspiel eine gute Figur machte und im Fall der New-Gen-Fassung auf einen Metascore von 80 kam, wurden das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers nicht vollständig ausgeschöpft.

Update mit Verbesserungen und mehr Content

Mit einem heute angekündigten Inhalts-Update für „DiRT 5“ soll sich das ändern. Wie auf dem PlayStation Blog angekündigt wurde, hat Codemasters eine ganze Menge neuer Inhalte parat, darunter eine „volle Haptik- und Adaptive-Trigger-Unterstützung“ für den DualSense-Controller.

Laut Codemasters werdet ihr „die Traktionsunterschiede auf verschiedenen Oberflächen bemerken, den Widerstand beim Bremsen an eurem Finger fühlen, jeden Gangwechsel spüren und die Haftgrenze beim Lenken und Beschleunigen in Kurven finden“.

Und noch ein weiteres Feature der PS5 wird unterstützt bzw. optimiert. Das 3D-Audio von „DiRT 5“ soll ebenfalls vom Update profitieren.

Davon abgesehen können sich PS5- und PS4-Spieler auf neue Inhalte für den Playgrounds-Modus freuen, darunter wöchentliche Herausforderungen und Belohnungen für den Ersteller, neue Trophäen zum Sammeln und zwei neue Rennstrecken. All dies und die bereits erwähnten PS5-spezifischen Erweiterungen werden am 20. Juli 2021 mit dem Spiel-Update kostenlos verfügbar gemacht.

Zusätzlich wird am selben Tag ein Premium-DLC namens „Super Size Content Pack“ zum Download bereitgestellt. Er steht für Besitzer der Amplified/Year One Edition von „DiRT 5“ ohne Zusatzkosten zur Verfügung und kann auch separat erworben werden. Der DLC enthält 27 neue Karriere-Events und vier neue Fahrzeuge sowie einige neue Sponsoren, Lackierungen und Anpassungsmöglichkeiten.

Alles wird am 20. Juli 2021, also in knapp einer Woche, ins Spiel gebracht. Die komplette Vorstellung des Updates und der kostenpflichtigen Erweiterung findet ihr auf dem PlayStation Blog.

