Octopath Traveler: Möglicher Nachfolger angedeutet?

Könnte Square Enix einen Nachfolger zum Retro-Rollenspiel "Octopath Traveler" planen? Für die entsprechenden Spekulationen sorgt ein aktueller Tweet des Unternehmens, in dem von einer "neuen Reise" die Rede ist.

"Octopath Traveler": Plant Square Enix einen Nachfolger?

In dieser Woche feierten die Verantwortlichen von Square Enix den mittlerweile dritten Geburtstag des 2D-Retro-Rollenspiels „Octopath Traveler“.

„Octopath Traveler“ erschien im Jahr 2018 zunächst für Nintendos Switch und wurde später auch auf den PC und die Xbox One portiert. Eine mögliche Umsetzung für die PlayStation 4 wollte Square Enix bisher leider nicht bestätigen. Unter Umständen könnten die Sony-Konsolen aber bei einem möglichen Nachfolger berücksichtigt werden, zu dem es nun neue Gerüchte gibt.

Entwickler planen eine weitere Reise

Ihren Ursprung fanden die Spekulationen in einem aktuellen Tweet, mit dem die kreativen Köpfe hinter „Octopath Traveler“ das dritte Jubiläum des Rollenspiels feiern. In dem besagten Tweet heißt es: „Octopath Traveler feiert sein 3-jähriges Jubiläum! Vielen lieben Dank für die zahlreichen und herzlichen Glückwünsche. Wir alle im Entwicklungsteam arbeiten hart für den Tag, an dem wir im Team mit euch eine neue Reise beginnen können. Alle im Team werden ihr Bestes geben.“

Zum Thema: Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Square Enix erwartet kontroverses Feedback

In wie weit der Wunsch nach „einer weiteren Reise“ in der Tat auf einen möglichen Nachfolger zu „Octopath Traveler“ hindeutet, bleibt abzuwarten, da sich bei Square Enix aktuell mehrere neue Rollenspiele in Entwicklung befinden. Darunter „Project Triangle Strategy“, das „Dragon Quest 3: HD-2D Remake“, „Final Fantasy XVI“ oder „Forspoken“.

Sollte es also in der Tat zu einem „Octopath Traveler 2“ kommen, dürfte das Sequel wohl noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Octopath Traveler