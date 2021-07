Persona 6: Nachfolger durch Stellenausschreibungen bestätigt

Wie sich der offiziellen Website entnehmen lässt, heuert Atlus aktuell neues Personal für die Arbeiten am Rollenspiel "Persona 6" an. Wann mit der offiziellen Ankündigung beziehungsweise Enthüllung des Nachfolgers zu rechnen ist, ist aber noch unklar.

"Persona 6" befindet sich bei Atlus in Arbeit.

Um den 25. Geburtstag der „Persona“-Franchise entsprechend zu feiern, stellten die Verantwortlichen von Atlus kürzlich eine Website zum Jubiläum der Serie bereit.

Nachdem in der Vergangenheit bereits spekuliert wurde, dass Atlus hinter den Kulissen mit den Arbeiten an „Persona 6“ begonnen haben könnte, stießen die Nutzer auf der besagten Website nun auf die Bestätigung. So lässt sich dieser entnehmen, dass sich Atlus aktuell auf der Suche nach neuem Personal befindet, das an „Persona 6“ arbeiten soll.

Entwickler über die Erwartungen der Fans

Unklar ist leider weiterhin, wann mit der offiziellen Ankündigung beziehungsweise Enthüllung von „Persona 6“ zu rechnen ist. Fest steht bisher nur, dass sich die Entwickler von Atlus laut eigenen Angaben der Tatsache bewusst sind, dass die Erwartungen an „Persona 6“ nach dem Erfolg von „Persona 5“ ungemein hoch sind. Trotz allem wird das Studio vor dem Ziel, „Persona 5“ noch einmal zu übertreffen, nicht zurückschrecken.

Atlus‘ Naoto Hiraoka kommentierte die aktuellen Stellenausschreibungen wie folgt: „Dank der großen Unterstützung, die wir für Persona 5 erhalten haben, haben wir ein Erfolgserlebnis. Aber wir können hier nicht aufhören. Als wir Persona 4 erschaffen haben, gab es den Druck, dass es Persona 3 übertreffen musste. Jetzt müssen wir eine 6 erschaffen, die die 5 überschreitet. Das Übertreffen von 5 wird mit dem aktuellen Personal jedoch sehr schwierig sein.“

„Diese hohe Hürde möchte ich gerne mit jedem überwinden, der sich uns bei dieser Rekrutierung anschließt. Der Arbeitsplatz ist perfekt für alle, die eine kreative Herausforderung suchen, wenn es darum geht, Spiele in die Welt zu bringen“, heißt es abschließend.

