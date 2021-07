PS5: Phil Spencer lobt den DualSense und deutet Überarbeitung des Xbox-Controllers an

Lässt sich Microsoft vom DualSense inspirieren?

Während Microsoft mit einem eher klassischen Controller in die neue Generation ging, stattete Sony den DualSense der PS5 mit verschiedenen neuen Features aus, darunter das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Die besonderen Funktionen waren jüngst Thema in einem Podcast, an dem Microsofts Xbox-Oberhaupt Phil Spencer teilnahm.

Laut Spencer habe Sony mit dem PS5-Pad einen „guten Job“ gemacht. Im weiteren Verlauf folgte die Andeutung, dass die Redmonder mit einem ähnlichen Konzept nachziehen könnten. Konkrete Pläne gebe es aber nicht.

„Wir denken definitiv über verschiedene Arten von Geräten nach, die mehr Spiele an mehr Orte bringen können. Es gibt wahrscheinlich einige Arbeiten, die wir am Controller machen werden. Ich denke, Sony hat einen guten Job mit dem Controller gemacht und wir schauen uns einiges davon an und [denken], es gibt Dinge, die wir tun sollten“, so Spencer.

Während „maßgeschneidertes Zubehör“ momentan nicht im Fokus steht, möchte sich Microsoft das anschauen, was bei Windows und anderswo passiert. Ziel sei es, herauszufinden, „ob es eine einzigartige Gelegenheit“ für das Unternehmen gibt. „Im Moment glaube ich nicht, dass es etwas gibt, das für mich offensichtlich ist“, so Spencer weiter.

Keine VR-Hardware geplant

Auch im Bereich der VR-Systeme hält sich Microsoft nach wie vor zurück. Eine eigene Peripherie sei „nicht wirklich“ etwas, was man plane. „Wir beobachten, was auf dem PC passiert“, erklärte das Xbox-Oberhaupt . „Was speziell VR angeht, ist die beste Erfahrung, die ich gesehen habe, Quest 2.“ Dabei handelt es sich um ein Headset, das ohne weitere Hardware betrieben werden kann.

Eine Zusammenarbeit könnte sich Spencer offenbar vorstellen: „Wenn ich mir also ein solches Szenario ansehe, denke ich an XCloud, ich denke an die Xbox Live-Community, ich denke an andere Dinge, wie wir Inhalte auf einen solchen Bildschirm bringen könnten. Ob wir so etwas durch Partnerschaften mit Erstanbietern oder Drittanbietern machen, ist eine Art zweiter Schritt, denn wir denken, dass die Spiele, die wir derzeit haben und die auf unserer Plattform laufen können, dort funktionieren würden.“

Mehr von Phil Spencer:

Schon im Februar 2020, also vor dem Launch der Xbox Series X/S, erklärte Spencer, dass Microsoft keine Pläne habe, die Konsole für VR-Geräte fit zu machen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu DualSense