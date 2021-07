Spider-Man: Ein konkreter Hinweis auf die Arbeiten am Nachfolger?

"Spider-Man": Arbeitet Insomniac Games an einem neuen Titel?

In der Vergangenheit wiesen die Entwickler von Insomniac Games darauf hin, dass das Studio derzeit an gleich mehreren neuen Projekten arbeitet.

Nachdem Insomniac Games kürzlich den Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“ veröffentlichte, erreichten uns nun frische Hinweise auf einen möglichen Nachfolger zu „Spider-Man“ beziehungsweise „Spider-Man: Miles Morales“, der sich beim kalifornischen Studio in Entwicklung befinden könnte. So veröffentlichte der Darsteller Nadji Jeter, der in „Spider-Man: Miles Morales“ Miles verkörperte, via Instagram einen vielsagenden Schnappschuss.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Das besagte Foto zeigt Nadji Jeter nämlich bei Motion-Capturing-Arbeiten, was die Vermutung aufkommen lässt, dass die Arbeiten an einem neuen „Spider-Man“ in der Tat laufen. Erschwerend kommt hinzu, dass Jeter den Schnappschuss in der Zwischenzeit wieder entfernte, was darauf hindeuten könnte, dass er die sprichwörtliche Katze kurzerhand zu früh aus dem Sack ließ.

Hätten wir es hier mit einem älteren Bild zu tun, das beispielsweise aus der Entwicklung von „Spider-Man: Miles Morales“ stammt, hätte Jeter dies wohl umgehend klar gestellt. Da sich die Entwickler von Insomniac Games zu den aktuellen Gerüchten um ein neues „Spider-Man“ bisher nicht äußern wollten, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr euch über ein weiteres „Spider-Man“-Abenteuer freuen? Oder sollte sich Insomniac Games eurer Meinung nach lieber auf neue Marken konzentrieren? Verratet es uns in den Kommentaren.

