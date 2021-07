State Of Play: Insider nennt vermeintlichen Termin – Mit God of War und mehr?

Nachdem sich in den letzten Wochen hartnäckig die Gerüchte um eine große Sommer-Ausgabe von "State Of Play" hielten, möchte ein Analyst und Insider bereits mehr wissen. Dieser brachte sowohl einen Termin als auch mögliche Details zu den präsentierten Inhalten in Umlauf.

"Horizon: Forbidden West": Frische Spielszenen im August?

In den vergangenen Wochen machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass Sony Interactive Entertainment hinter den Kulissen eine große Ausgabe von „State Of Play“ vorbereiten könnte, die im Laufe des Sommers stattfindet.

Während sich das Unternehmen zu den Gerüchten bisher nicht äußern wollte, möchte der Analyst und Industrie-Insider Robert Serrano bereits mehr wissen und brachte sowohl einen möglichen Termin als auch angebliche Details zu den präsentierten Inhalten in Umlauf. Stattfinden soll die große „State of Play“-Sommer-Episode demnach am Donnerstag, den 12. August 2021 um 23 Uhr unserer Zeit.

God of War, Horizon und PlayStation VR 2.0?

Auch zu den gezeigten Inhalten nannte Serrano vermeintliche Details und wies darauf hin, dass wir uns unter anderem auf das neue „God of War“, „Horizon: Forbidden West“ sowie neue Informationen zum Nachfolger von PlayStation VR freuen dürfen. Hinzukommen demnach die Ankündigungen und Präsentationen weiterer Titel.

In wie weit die Angaben des Analysten und Insiders den Tatsachen entsprechen, ist unklar, da sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment zu den aktuellen Gerüchten um die nächste große „State of Play“-Ausgabe bisher nicht äußern wollten. Da „Horizon: Forbidden West“ noch in diesem Jahr erscheinen soll, dürfte eine Präsentation in den nächsten Wochen durchaus realistisch anmuten.

Ein Fragezeichen hingegen steht hinter dem nächsten Ableger der „God of War“-Reihe, da das neue Abenteuer von Kratos bekanntermaßen auf das Jahr 2022 verschoben wurde. Sollte ein offizielles Statement zur vermeintlichen Sommer-Ausgabe von „State of Play“ folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

