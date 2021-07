Phil Spencer: Es sollte mehr für den Erhalt alter Spiele getan werden, meint der Xbox-Boss

Phil Spencer, das Oberhaupt der Xbox-Sparte.

Auf der Xbox One begann Microsoft damit, ältere Xbox- und Xbox 360-Klassiker lauffähig zu machen und mitunter mit technischen Verbesserungen zu versehen.

Ein Kurs, den das Unternehmen nicht nur auf der Xbox Series X/S fortsetzte. In der Zwischenzeit stehen ältere Spiele der hauseigenen Studios auch über die Cloud-Funktion des Xbox Game Pass Ultimate bereit. Im Interview mit Kinda Funny Games ging Phil Spencer, das Oberhaupt der Xbox-Sparte, noch einmal auf das Thema Abwärtskompatibilität ein und äußerte die Sorge, dass mit älteren Spielen auch ein großer Teil der Videospielgeschichte verloren geht. Hier sollten die Studios und Publisher seiner Meinung nach ansetzen.

Neue Initiativen zum Erhalt älterer Spiele?

„Ich mache mir ein bisschen Sorgen, unsere Kunstform und ihre Geschichte zu verlieren“, so Spencer. „Wenn ich an alte ROMs und MAME denke und an diese Dinge, wo diese alten Spiele als Hardware hingehen werden, die in der Lage ist, diese Spiele auszuführen… Ich wünschte wirklich, wir würden als Branche zusammenkommen, um die Geschichte dessen zu bewahren, was Spiele sind, damit wir nicht die Möglichkeit verlieren, zu ihnen zurückzukehren.“

„Ich denke darüber nach, was das Paley Center für das Fernsehen getan hat: Paley sah früh, dass die Fernsehindustrie bereit war, die Bänder, auf denen diese alten Fernsehsendungen liefen, buchstäblich wegzuwerfen, und er sagte: ‚Hey, ich möchte das archivieren‘. Denn irgendwann wird jemand zurückgehen und die Ed Sullivan Show oder so sehen wollen und diese Dinge sollten nicht weggeworfen werden.“

„Als Branche würde ich es lieben, wenn wir zusammenkommen würden, um die Geschichte unserer Branche zu bewahren, damit wir den Zugang zu einigen der Dinge nicht verlieren, die uns dorthin gebracht haben, wo wir heute sind, und diese Branche aufgebaut haben. Das wäre eine coole Sache“, führte Spencer aus.

Eine mögliche Lösung sieht Spencer laut eigenen Angaben in der Cloud sowie der Abwärtskompatibilität oder der Emulation kommender Konsolen.

Wie seht ihr das Ganze? Sollte mehr für den Erhalt alter Titel getan werden? Oder sollte sich die Industrie lieber ausschließlich auf neue Spiele konzentrieren? Verratet es uns in den Kommentaren.

