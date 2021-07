Resident Evil Re:Verse: Release des Multiplayer-Spin-offs verschiebt sich auf 2022

"Resident Evil Re:Verse" verschiebt sich auf 2022.

Ursprünglich sollte der PvP-Shooter „Resident Evil Re:Verse“ zusammen mit „Resident Evil: Village“ Anfang Mai dieses Jahres veröffentlicht werden.

Nachdem die Beta jedoch alles Andere als rund lief und das entsprechende Feedback seitens der Community nach sich zog, gelobten die Entwickler Besserung und verschoben „Resident Evil Re:Verse“ auf den Sommer 2021. Wie Capcom heute in einer aktuellen Mitteilung einräumte, wird leider auch aus diesem Vorhaben nichts. Stattdessen benötigen die Entwickler noch mehr Zeit, als ursprünglich angenommen wurde.

„Der zuvor angekündigte Start von Resident Evil Re:Verse im Juli 2021 wird auf 2022 verschoben, damit das Team weiter daran arbeiten kann, ein reibungsloses Spielerlebnis zu bieten. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt aktualisierte Startdetails veröffentlichen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis“, heißt es seitens Capcom.

Bei „Resident Evil Re:Verse“ handelt es sich um ein Multiplayer-Spin-off im PvP-Shooter-Format. Die Spieler erhalten die Möglichkeit, in die Rollen bekannter Charaktere der „Resident Evil“-Franchise zu schlüpfen, und werden an vertrauten Schauplätzen der Serie in hitzige Feuergefechte verwickelt.

Solltet ihr mit eurem menschlichen Charakter das Zeitliche segnen, verwandelt sich dessen Körper in eine mächtige Biowaffe, die von euch gesteuert werden kann. Je mehr Virus-Container ihr als Mensch eingesammelt habt, desto mächtiger wird eure Biowaffe. Als Biowaffe könnt ihr noch einmal Rache an den anderen Spielern nehmen und so zusätzliche Punkte verdienen.

