The Caligula Effect 2: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Japano-Rollenspiel

"The Caligula Effect 2" findet den Weg in den Westen.

Mit „The Caligula Effect 2“, das bei den japanischen Entwicklern von Historia entstand, kündigte der Publisher NIS America ein weiteres Rollenspiel für den Westen an.

Wie bekannt gegeben wurde, wird das in Japan bereits erhältliche „The Caligula Effect 2“ in Nordamerika am 19. Oktober 2021 für die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht. Europa ist am 22. Oktober 2021 und somit wenige Tage später an der Reihe. Begleitet wurde die Ankündigung für den westlichen Markt von einem englischsprachigen Gameplay-Trailer zum Rollenspiel, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Rettet die Menschheit vor ihrer bedauerlichen Vergangenheit

In „The Caligula Effect 2“ erschuf eine Virtuadoll namens Regret die Welt von Redo, in der sie die Menschen in einer Simulation einsperrte, um sie vor ihrer bedauerlichen Vergangenheit zu bewahren. Dieses „Paradies“ wird jedoch tief zerrüttet, als ein virtuelles Idol namens χ in die virtuelle Realität von Regret eindringt und die Erinnerungen eines Schülers an die reale Welt wiederherstellt.

Zum Thema: The Caligula Effect 2: Erster Trailer und etwas Gameplay zum kommenden JRPG

Um aus Redo zu entkommen, rufen sie ein weiteres Mal den Go-Home-Club zusammen. Dieser wird als eine Widerstandsgruppe beschrieben, die Regret und ihre Vollstrecker, die Obbligato-Musicians, herausfordert.

Die Geschichte von „The Caligula Effect 2“ stammt aus der Feder von Tadashi Satomi und Takuya Yamanaka. Satomi war in der Vergangenheit für die Geschichten von Hits wie „Persona“, „Persona 2: Innocent Sin“ oder „Persona 2: Eternal Punishment“ verantwortlich.

