Weird West: PS4-Release im Herbst – Trailer und Details

Erlebt eine surreale Vision des Wilden Westens.

Das Entwicklungsstudio WolfEye Studios und der Publisher Devolver Digital haben mitgeteilt, dass „Weird West“, das als eine „Action-RPG-Erfahrung in einer surrealen Vision des Wilden Westens der Frontier-Zeit“ beschrieben wird, im Herbst dieses Jahres für PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht wird.

Trailer stellt die verwobenen Geschichten vor

Zugleich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. In den Fokus rücken darin einige Mysterien von „Weird West“ und die verwobenen Geschichten der Heldentruppe.

„Entdeckt eine düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, wo sich Gesetzeshüter und Revolverhelden das Land mit fantastischen Kreaturen teilen“, so die Macher in der heutigen Pressemeldung. „Erlebt die Entstehungsgeschichte einer atypischen Heldengruppe, die durch die Entscheidungen, die ihr in der unwirtlichen Umgebung trefft, zur Legende wird.“

Laut Hersteller ist jede Reise in „Weird West“ einzigartig und richtet sich nach euren Handlungen. Versprochen wird „eine Reihe von Geschichten, in denen alles auf dem Spiel steht und die Welt auf eure Entscheidungen reagiert“. Im Spielverlauf formiert ihr einen Trupp oder zieht allein in einen Grenzraum des Wilden Westens.

Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer zu „Weird West“:

