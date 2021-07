The Last Stand – Aftermath: Beliebtes Zombie-Roguelite erscheint erstmals für Konsolen

Das Zombie-Roguelite "The Last Stand: Aftermath" wird auf die Konsolen kommen. Somit kann man sich in diesem Top-Down-Actiontitel durch die Apokalypse kämpfen.

Der Publisher Armor Games Studios und das Entwicklerstudio Con Artist Games haben bekanntgegeben, dass sie „The Last Stand: Aftermath“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) veröffentlichen werden. Das Zombie-Survival-Roguelite soll im vierten Quartal 2021 auf den Markt kommen, wobei Merge Games auch physischer Editionen für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Xbox Series X/S in den Handel bringen wird.

Zum Tode verdammt

Damit wird die „The Last Stand“-Reihe erstmals auf die Konsolen kommen und den Spielern die Möglichkeit geben die Rolle eines Überlebenden zu übernehmen, der in einer Zombieapokalypse um sein weiteres Bestehen kämpft. Jeder Überlebende, der zur Auswahl steht, wurde bereits infiziert und versucht das Beste aus den letzten Tagen zu machen. Also sammelt man Vorräte für die Übriggebliebenen und versucht die Wahrheit hinter dem Virus aufzudecken.

Da „The Last Stand: Aftermath“ ein Roguelite ist, wird man einen weiteren Überlebenden übernehmen, sobald der aktuelle Charakter verstorben ist. Dabei wird man die entsprechenden Fortschritte auch übernehmen. Die Entwickler sind im Übrigen begeistert von der Möglichkeit die Reihe endlich auch auf die Konsolen zu bringen.

Damit man bereits einen Eindruck von „The Last Stand: Aftermath“ erhält, haben die Verantwortlichen auch einen entsprechenden Trailer bereitgestellt.

