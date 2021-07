Saturn: 3 für 2-Sale mit PS4- und PS5-Spielen

Ihr kauft 3 Spiele und müsst für einen der Titel keinen Cent bezahlen.

Bei Saturn wurde ein neuer Sale gestartet, der euch günstiger in den Besitz ausgesuchter Spiele kommen lässt. Auch zahlreiche PS5-Games sind dabei, was den Sale aufgrund der noch überschaubaren Rabatte auf dieser Plattform lukrativer escheinen lässt.

Im Zuge des neuen Sales packt ihr drei Spiele aus einer Vorauswahl in den Warenkorb und bezahlt am Ende nur zwei dieser Spiele. Den dritten Titel bekommt ihr geschenkt. Nachfolgend haben wir die Aktion verlinkt:

Saturn: Gaming Aktion 3 für 2

Packt ihr beispielsweise die PS5-Games „Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Demon’s Souls“ und „Returnal“ in den Warenkorb, bezahlt ihr am Ende statt der üblichen 209,97 nur 144,98 Euro, was rechnerisch einem Preis von 48,33 Euro pro Spiel entspricht. Ähnlich sieht die Preisübersicht aus, wenn ihr stattdessen „Resident Evil Village“, „Final Fantasy 7: Remake Intergrade“ und „Assassin’s Creed Valhalla“ in der Ultimate Edition nehmt. Am Ende zahlt ihr 133,98 statt 185,97 Euro bzw. rechnerisch 44,66 Euro pro Spiel.

Im Saturn-Sale sind aber nicht nur PS5-Games vertreten. Auch Spiele für die PS4, Xbox-Konsolen und PC sind im Angebot.

So funktioniert der Sale:

Wählt 3 Spiele aus der Übersicht aus

Packt sie gemeinsam in den Warenkorb

Im Warenkorb erfolgt der Preisabzug automatisch

Zu beachten ist, dass immer der Preis des günstigsten Spiels abgezogen wird. Packt ihr als zwei Spiele für jeweils 70 Euro und eins für 20 Euro in den Warenkorb, fällt der prozentuale Rabatt geringer als bei drei gleichteuren Spielen aus. Am Ende habt ihr die freie Wahl.

Die Rabattaktion läuft bis zum 20. Juli 2021. Die Bedingungen erfahrt ihr auf der weiter oben verlinkten Angebotsseite.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Saturn