Call of Duty Vanguard: Offizielle Enthüllung im August?

Bekanntermaßen wird der diesjährige Ableger der "Call of Duty"-Reihe von Sledgehammer Games entwickelt und wohl den Namen "Call of Duty: Vanguard" tragen. Aktuellen Gerüchten zufolge wird die offizielle Enthüllung des Shooters im nächsten Monat erfolgen.

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns natürlich auf den obligatorischen neuen Ableger der „Call of Duty“-Reihe freuen. Dieser entsteht bei den Entwicklern von Sledgehammer Games und soll den Namen „Call of Duty: Vanguard“ tragen.

Nachdem sich in den vergangenen Wochen bereits die Hinweise verdichteten, dass „Call of Duty: Vanguard“ in Form eines groß angelegten Events in „Call of Duty: Warzone“ enthüllt wird, möchte Andy Robinson von Videogames Chronicle bereits mehr wissen. Wie der Redakteur und Industrie-Insider berichtet, soll die offizielle Präsentation des Shooters im nächsten Monat über die Bühne gehen. Einen konkreten Termin nannte Robinson jedoch nicht.

Multiplayer mit einem traditionellen Ansatz?

Auch eine Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Activision beziehungsweise Sledgehammer Games steht noch aus. In den vergangenen Monaten lieferte uns die Gerüchteküche allerdings regelmäßig unbestätigte Details zu „Call of Duty: Vanguard“. Unter anderem wies der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson darauf hin, dass der Multiplayer des diesjährigen Ablegers einen traditionellen Ansatz verfolgen soll.

„Er wird in keinerlei Hinsicht einzigartig sein und stattdessen wird es lediglich ein Black Ops Cold War 2.0 sein. Der Grund dafür ist, dass Sledgehammer Games eine Menge unterschiedliche Dinge mit Vanguard versucht hat, um es von Call of Duty: WWII abzuheben. Jedoch wurden eine Menge dieser Features nie umgesetzt und wurden stattdessen aus irgendeinem Grund gestrichen. Dadurch wird es so ziemlich ein traditioneller Call of Duty-Titel sein“, hieß es hierzu.

Zudem wollte Henderson in Erfahrung gebracht haben, dass „Call of Duty: Vanguard“ zum Release acht Maps und verschiedene Modi bieten wird. Ob die Angaben des Insiders den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise im nächsten Monat.

