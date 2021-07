Dragon Quest XII: Soll den Grundstein für die nächsten 10 bis 20 Jahre legen

Vor einigen Wochen kündigte Square Enix die laufenden Arbeiten am Rollenspiel "Dragon Quest XII: The Flames of Fate" an. Geht es nach Firmen-Präsident Yosuke Matsuda, dann wird mit dem kommenden Ableger der Reihe der Grundstein für die nächsten 10 bis 20 Jahre gelegt.

"Dragon Quest XII: The Flames of Fate" befindet sich aktuell in Entwicklung.

Nach den Gerüchten der Vergangenheit gab Square Enix Ende Mai auch offiziell bekannt, dass bereits eifrig an „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ gearbeitet wird.

Im Gespräch mit der japanischen Famitsu verlor Yosuke Matsuda, der CEO und Präsident von Square Enix, ein paar Worte über das kommende Rollenspiel. Wie es heißt, werden die Entwickler auf eine gesunde Mischung aus traditionellen „Dragon Quest“-Elementen auf der einen und diversen Neuerungen auf der anderen Seite setzen. Mit dieser Kombination soll das Fundament für die Zukunft der mittlerweile mehr als 35 Jahre alten Rollenspiel-Reihe gelegt werden.

Entwickler versprechen einen düsteren Ansatz

„Dragon Quest XII wird unter Berücksichtigung der nächsten 10 bis 20 Jahre der Dragon Quest-Reihe entwickelt“, führte Matsuda aus. „Es gibt Teile, die mit dem traditionellen Image von Dragon Quest übereinstimmen, aber auch neue Elemente sind notwendig. Schließlich müssen wir als Marke immer innovativ sein.“ Wann mit der Enthüllung frischer Details und erster Spielszenen zu rechnen ist, ließ Matsuda weiter offen.

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, dürfen sich die Fans bei „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ auf einen düsteren Ansatz und den bisher „erwachsensten Teil“ der Reihe freuen. Darüber hinaus wurden kleinere Gameplay-Neuerungen, moralische Entscheidungen, die vom Spieler getroffen werden müssen, sowie eine Überarbeitung des traditionellen rundenbasierten Kampfsystems versprochen.

Einen Releasetermin bekam „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ bisher zwar nicht spendiert, allerdings wurde versprochen, dass der Release des Rollenspiels weltweit gleichzeitig erfolgen wird.

