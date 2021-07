Ghost of Tsushima Director’s Cut: Speicherbedarf der PS5-Neuauflage bekannt

Im kommenden Monat wird der "Ghost of Tsushima: Director's Cut" unter anderem für die PlayStation 5 veröffentlicht. Die offizielle Website verrät, wie viel freien Speicherplatz ihr für die Neuauflage reservieren solltet.

Der "Ghost of Tsushima: Director's Cut" erscheint im August 2021.

Anfang des Monats kündigten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Sucker Punch den „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ an, der unter anderem für die PlayStation 5 erscheint.

Auf Sonys Konsole der neuen Generation bietet die Neuauflage nicht nur technische Verbesserungen. Gleichzeitig ist die „Insel Iki“-Erweiterung an Bord, die es auf eine Spielzeit von 15 bis 20 Stunden bringen wird. Wenige Wochen vor dem Release lässt sich der offiziellen Produktseite entnehmen, wie viel freien Speicherplatz ihr für die PS5-Version des „Ghost of Tsushima: Director’s Cuts“ reservieren solltet.

3D-Audio, 60FPS und weitere Verbesserungen

Demnach setzt der „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ auf der PlayStation 5 60 Gigabyte an freiem Speicherplatz voraus. Beim originalen „Ghost of Tsushima“ auf der PlayStation 4 waren es noch 50 Gigabyte, wobei sich die Installationsgröße des Hauptspiels seinerzeit auf 35 Gigabyte belief. Daher ist denkbar, dass auch der „Director’s Cut“ im Endeffekt weniger als die reservierten 60 Gigabyte belegt – natürlich immer ohne mögliche Updates.

Der „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ wird am 20. August 2021 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Zu den Verbesserungen, die das Abenteuer von Jin Sakai auf der PS5 spendiert bekommt, gehören grafische Optimierungen, eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde sowie die Unterstützung des 3D-Audio und der exklusiven Features des DualSense-Controllers.

