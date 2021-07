GTA Online: Mit exklusiven Fahrzeug-Upgrades auf PS5 & Xbox Series X/S

"GTA Online" erscheint auch für die neuen Konsolen.

Bekanntermaßen wird der Online-Multiplayer-Titel „GTA Online“ im Laufe des Jahres auch für die neuen Konsolen Xbox Series X/S beziehungsweise PlayStation 5 erscheinen.

Unklar ist nach wie vor, wann „GTA Online“ im Endeffekt den Weg auf die New-Generation-Konsolen finden wird. Um euch die Wartezeit bis zur Enthüllung des finalen Releasetermins ein wenig zu versüßen, kündigten die Entwickler von Rockstar Games ein Feature an, das exklusiv in den PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von „GTA Online“ finden sein wird.

Hierbei haben wir es mit exklusiven Fahrzeug-Upgrades zu tun, die euch beispielsweise die Möglichkeit einräumen, die Geschwindigkeit eures Fahrzeuges zu erhöhen oder dieses anderweitig zu verbessern. Rockstar Games dazu: „Wenn GTA Online später in diesem Jahr auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint, können ausgewählte Fahrzeuge mit komplett neuen Geschwindigkeitsverbesserungen und mehr aufgerüstet werden.“

„Diese speziellen Upgrades werden nur für PS5- und Series X|S-Versionen von GTA V verfügbar sein – bleib dran für weitere Details“, so die Entwickler weiter. Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge wird „GTA Online“ im November dieses Jahres für die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

Ob diese Angaben den Tatsachen entsprechen, wird die Zeit zeigen.

When GTA Online launches on PlayStation 5 and Xbox Series X|S later this year, select vehicles will be upgradable with all new speed improvements and more.

These special upgrades will be available only on PS5 and Series X|S versions of GTAV — stay tuned for more details. pic.twitter.com/R9SS2miSC8

— Rockstar Games (@RockstarGames) July 18, 2021