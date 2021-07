Ubisoft: Heute Abend wird ein neuer „Tom Clancy“-Titel enthüllt – Erster Gameplay-Teaser steht bereit

Die „Tom Clancy“-Spiele sind seit einigen Jahrzehnten ein Pfeiler des französischen Spieleherstellers Ubisoft. Neben Marken wie „Ghost Recon“, „Rainbow Six“ und „The Division“, die in den letzten Jahren im Mittelpunkt standen, bekamen wir in der Vergangenheit auch „Splinter Cell“, „H.A.W.X.“ und „Endwar“ geboten. Heute Abend wird ein weiteres Spiel in die umfangreiche Historie aufgenommen.

Ubisoft hat nämlich bekanntgegeben, dass man am heutigen Abend um 20:15 Uhr ein neues „Tom Clancy“-Spiel ankündigen wird. Die Kollegen von IGN haben bereits einen kurzen Gameplay-Teaser bereitgestellt, der uns zeigt, dass man einen First-Person-Shooter erwarten kann.

Wahrscheinlich handelt es sich um das Projekt „BattleCat“, das im vergangenen Monat bereits geleakt wurde und Schauplätze aus „Splinter Cell“, „The Division“ und „Ghost Recon“ zusammenbringen soll. Zudem soll es sich um einen reinen PvP-Multiplayer-Shooter handeln. Wie man erkennen kann, wird es sich um einen schnelleren Shooter als „Rainbow Six: Siege“ handeln, wodurch sich beide Spiele nicht in den Weg kommen sollten.

Laut dem Leak soll es zwei unterschiedliche Spielmodi geben. Einerseits wird man in „Escort“ ein Paket zu einer Lieferzone bringen müssen und andererseits kann man in „Ringleader“ Ringe von gefallenen Gegnern einsammeln. Man kann gespannt sein, ob auch andere Spielmodi enthalten sein werden.

Die Enthüllung wird über YouTube erfolgen. Wir werden euch die Details zusammenfassen, sobald die Enthüllung erfolgt ist. Bis dahin könnt ihr über den Gameplay-Teaser bereits einen Eindruck erhalten.

Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!

We had a chance to see what it looks like up close, and we can’t wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf

— IGN (@IGN) July 18, 2021