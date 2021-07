UK-Charts: Zwei Neueinsteiger an der Spitze

Zum Start in die neue Woche dürfen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Den Platz an der Spitze sicherte sich dieses Mal eine HD-Neuauflage eines bekannten Klassikers.

"F1 2021" legte in Großbritannien einen soliden Verkaufsstart hin.

Passend zum Start in die neue Woche bedachten uns die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Berücksichtigt werden wie gehabt lediglich Einheiten, die über den britischen Einzelhandel an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht wurden. Die Spitze der Charts sicherte sich in der vergangenen Woche das High-Definition-Remaster „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“, das exklusiv für Nintendos Switch erschien und sich in der ersten Woche minimal besser verkaufte als das 2019 veröffentlichte „Link’s Awakening“. Im Vergleich mit der ersten UK-Verkaufswoche des originalen „Skyward Sword“ gingen die Verkaufszahlen allerdings um neun Prozent zurück.

Auf dem zweiten Platz fand sich in der vergangenen Woche eine weitere Neuveröffentlichung ein: Das Rennspiel „F1 2021“, das sich in der Launchwoche 30 Prozent schlechter verkaufte als „F1 2020“. Während die PS4- und Xbox-Versionen jeweils 34 Prozent der abgesetzten Spiele ausmachten, brachte es die PS5-Fassung auf 32 Prozent.

Zu den Verlieren der letzten Woche gehörte der auf Rang zehn liegende Action-Plattformer „Ratchet and Clank: Rift Apart“, dessen Verkaufszahlen gegenüber der Vorwoche um 80 Prozent einbrachen.

UK-Charts: Die Top 10 der letzten Woche

1. (neu) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

2. (neu) F1 2021

3. (2.) FIFA 21

4. (5.) Mario Kart 8: Deluxe

5. (6.) Animal Crossing: New Horizons

6. (7.) Minecraft (Switch)

7. (11.) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

8. (9.) Grand Theft Auto 5

9. (4.) Mario Golf: Super Rush

10. (1.) Ratchet & Clank: Rift Apart

