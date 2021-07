Assassin’s Creed Valhalla: Nächstes Update liefert offenbar Einhandwaffen

"Assassin's Creed Valhalla" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Nachdem „Assassin’s Creed Valhalla“ erst vor wenigen Wochen mit dem Patch 1.2.2 bedacht wurde, der unter anderem die „Meisterherausforderungen“ mit sich brachte, scheint das nächste Update bereits in den Startlöchern zu stehen.

Darauf deutet zumindest ein offizieller Tweet hin, mit dem gleichzeitig angedeutet wird, dass das nächste Update zu „Assassin’s Creed Valhalla“ Einhandwaffen den Weg ins Spiel ebnet. Bereits im vergangenen Monat wiesen die Entwickler von Ubisoft darauf hin, dass man das Feedback der Spieler und die Wünsche nach Einhandwaffen vernommen hat. Einen konkreten Termin bekam das neue Update bisher leider nicht spendiert.

Wie vor dem offiziellen Release versprochen wurde, soll das Action-Rollenspiel langfristig mit neuen Inhalten unterstützt werden. Im Laufe des Sommers wird beispielsweise die „Belagerung von Paris“ genannte Erweiterung zu „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlicht, die neben einer Geschichte auch neue Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten mit sich bringt.

Weitere Inhalte folgen nach dem aktuellen Stand der Dinge im Herbst dieses Jahres. Darunter die aus den Vorgängern bekannte „Entdeckungstour“, die kostenlos angeboten und interessierten Spielern die Möglichkeit bieten wird, die Spielwelt zu erkunden und sich über die historischen Hintergründe zu informieren. Auch exklusive Inhalte lassen sich hier freischalten.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Plattform Stadia erhältlich.

┻┳| •.•) What if we added a 1H sword

┳┻|⊂ノ with our next Title Update?

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) July 19, 2021