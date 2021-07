GTA Online: Umfangreiches „Los Santos Tuners“-Update steht bereit – Trailer

"GTA Online": Das nächste große Content-Update steht bereit.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, steht ab sofort das umfangreiche „Los Santos Tuners“-Update zum Online-Titel „GTA Online“ bereit.

Mit dem neuen Content-Update kehrt die Autokultur auf die Straßen von Los Santos zurück. Geboten wird unter anderem ein brandneuer Club und Social Space, an dem ihr euch mit anderen Spielern treffen könnt, um eure modifizierten Fahrzeuge zu präsentieren oder neue Autos auszuprobieren. Mimi betreibt das „LS Car Meet“ in einem heruntergekommenen Lagerhaus in Cypress Flats. Mitglied werden könnt ihr für 50.000 US-Dollar. Nach dieser einmaligen Zahlung erhaltet ihr Zugriff auf hunderte freischaltbare Ränge mit Belohnungen wie Kleidung, neuen Rennmodi, neuen Fahrzeugen oder Designs.

Fähige und diskrete Fahrer gesucht

Im „LS Car Meet“ knüpft ihr zudem neue Kontakte, die euch mit Missionen versorgen, die exklusive Belohnungen und reichlich Geld versprechen. Ein präzise nach euren Bedürfnissen, Wünschen und Spezifikationen modifiziertes Fahrzeug wird sich bei diesen Missionen als unschätzbarer Vorteil erweisen. Entworfen und weiterentwickelt wird dieses in eurer eigenen Werkstatt, in der ihr zudem eine tägliche Liste mit zusätzlichen Jobs findet.

Des Weiteren hält mit „Los Santos Tuners“ neue Musik Einzug in „GTA Online“. Sucht dafür einfach eine Reihe von sammelbaren Datenträgern mit neuer Musik, die sofort in eurem Auto abspielbar sind. Wenn ihr alle vier Datenträger mit den „Monday Dreamin“-EPs finden solltet, schaltet ihr dadurch einen speziellen durchgehenden DJ-Mix der gesamten „Monday Dreamin“-Compilation mit Neuinterpretationen aller 20 Tracks exklusiv für Los Santos Tuners frei.

Neue Autos, Boni und mehr

Wie sich der heutigen Ankündigung entnehmen lässt, erhaltet ihr mit „Los Santos Tuners“ zudem einen kostenlosen „Race and Chase“-Spielautomaten für eure Autowerkstatt, der euch nach dem Kauf der Werkstatt zur Verfügung steht. Hinzukommen die „LS-Customs-Jacke“, die ihr in dieser Woche erhaltet, wenn ihr das „LS Car Meet“ aufsucht, und ein Schwung neuer Rabatte.

Auf Schnäppchenjäger warten in den kommenden Tagen die folgenden Angebote: 30 Prozent auf den „Maibatsu Penumbra FF“, den „Annis Elegy Retro Custom“ und den „Vapid GB200“. Ein Rabatt von 40 Prozent hingegen wird euch bei den folgenden Fahrzeugen eingeräumt: „BF Club“, „Lampadati Michelli GT“, „Annis Savestra“, „Karin Sultan“ und „Vapid Dominator GTX“.

Abgerundet wird das „Los Santos Tuners“-Update, zu dem ihr auf der offiziellen Website weitere Details findet, von den folgenden neuen Fahrzeugen.

Obey Tailgater S

Annis Euros

Dinka RT3000

Annis ZR350

Vulcar Warrener HKR

Karin Calico GTF

Annis Remus

Dinka Jester RR

Karin Futo GTX

Vapid Dominator GTT

