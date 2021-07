Last Stop: Neue Trailer zeigen die unterschiedlichen Handlungsstränge

In dieser Woche wird das narrative Abenteuer "Last Stop" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Passend dazu stellten die Entwickler von Variable State ein frisches Trailer-Trio bereit, in dem auf die drei Handlungsstränge eingegangen wird.

"Last Stop" erscheint in dieser Woche.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Annapurna Interactive veröffentlichen die Entwickler von Variable State in dieser Woche das narrative Adventure „Last Stop“.

Um den Spielern kurz vor dem Release noch einmal einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Last Stop“ auf sie zukommt, veröffentlichten die beiden Studios heute gleich drei neue Trailer. In diesen wird auf die drei Handlungsstränge „Domestic Affairs“, „Paper Dolls“ und „Stranger Danger“ eingegangen, die ihr in der finalen Version des Story-Abenteuers in Angriff nehmen könnt.

Die Geschichte von drei unterschiedlichen Protagonisten

„Last Stop“ erzählt laut offiziellen Angaben die Geschichten der drei Protagonisten Donna, John und Meena, die im modernen London ihr Leben meistern und sich dabei mit ganz eigenen Herausforderungen konfrontiert sehen. Im Laufe der Geschichte trefft ihr Entscheidungen, lenkt die Gespräch in eine von euch gewünschte Richtung und nehmt so aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung.

„Ein Videospiel über geheime Leben, die Beziehungen, die sie miteinander verbinden, und wie sich Magie im Alltäglichen finden lässt. Last Stop ist ein Third-Person-Adventure für Einzelspieler im heutigen London. Geschrieben und entwickelt von Variable State, den Schöpfern des preisgekrönten Virginia, erzählt Last Stop drei miteinander verbundene Geschichten von drei spielbaren Hauptfiguren“, so die Entwickler weiter.

„Last Stop“ wird am Donnerstag, den 22. Juli 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erscheinen.

