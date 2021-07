Skull & Bones: Entwicklung erreicht ersten Meilenstein – Unbestätigte Zahlen zu den Kosten

"Skull & Bones" soll im Geschäftsjahr 2022/2023 erscheinen.

Nach gleich mehreren Verschiebungen ist das Online-Piraten-Abenteuer „Skull & Bones“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2022/2023 vorgesehen.

Läuft nun alles wie geplant, dann wird „Skull & Bones“ im Zeitraum zwischen dem 1. April 2022 und dem 31. März 2023 erscheinen. Im Rahmen eines aktuellen Berichtes blickten die Kollegen von Kotaku ein wenig hinter die Kulissen und berichten, dass „Skull & Bones“ seinerzeit als Multiplayer-Modus zum 2013 veröffentlichten „Assassin’s Creed IV: Black Flag“ seinen Anfang genommen haben soll. Erst zu einem späteren Zeitpunkt entwickelte sich aus dem Projekt ein eigenständiger Titel.

Entwicklungskosten von mehr als 100 Millionen US-Dollar?

Im weiteren Verlauf der Entwicklung wurde das Konzept von „Skull & Bones“ allerdings mehrfach verworfen, was zu steigenden Entwicklungskosten geführt haben soll. Laut Kotaku verschlangen die Arbeiten an dem Piraten-Abenteuer mittlerweile mehr als 120 Millionen US-Dollar. Da mehrere Ubisoft-Studios in die weitere Entwicklung involviert sind, sei das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange hier noch nicht erreicht. Zahlen, die Ubisoft allerdings nicht bestätigen wollte.

Zum Thema: Skull & Bones: Entwicklung ein weiteres Mal neugestartet?

Stattdessen lieferte uns das Unternehmen heute ein kleines Status-Update zur Entwicklung von „Skull & Bones“ und wies darauf hin, dass der erste Meilenstein in Form der abgeschlossenen Alpha-Version erreicht wurde. Ubisoft dazu: „Das Team von Skull & Bones ist stolz auf die Arbeit, die es seit dem letzten Update an dem Projekt geleistet hat, da die Produktion gerade die Alpha durchlaufen hat, und freut sich, weitere Details zu veröffentlichen, wenn die Zeit reif ist.“

Und weiter: „Abgesehen davon wirken unbegründete Spekulationen über das Spiel oder die getroffenen Entscheidungen nur dazu, das Team zu demoralisieren, das sehr hart daran arbeitet, ein ehrgeiziges neues Franchise zu entwickeln, das den Erwartungen unserer Spieler gerecht wird.“

Wann mit weiteren Details und Eindrücken zu „Skull & Bones zu rechnen ist, verriet Ubisoft leider nicht.

