Tencent: Weiter auf Expansionskurs – Mehrheitsbeteiligung an den Stunlock Studios übernommen

In dieser Woche gab Tencent bereits die Übernahme von Sumo Digital bekannt. Wie nun bestätigt wurde, erwarb der chinesische Publishing-Gigant zudem eine Mehrheitsbeteiligung an den schwedischen Stunlock Studios.

Am gestrigen Montag kündigte der chinesische Publisher Tencent bereits an, dass sich das Unternehmen weiter auf Expansionskurs befindet und den britischen Entwickler Sumo Digital mitsamt seinen Studios übernehmen wird.

Eine Übernahme, die sich Tencent stolze 1,27 Milliarden US-Dollar kosten lässt. Ergänzend dazu wurde bekannt gegeben, dass es bei Sumo Digital nicht bleibt. Stattdessen wurde zudem eine Mehrheitsbeteiligung an den Stunlock Studios erworben. In der Vergangenheit entwickelte das im schwedischen Skövde ansässige Studio Titel wie „Bloodline Champions“, „Dead Island: Epidemic“ oder „Battlerite“.

Stunlock arbeitete in der Vergangenheit bereits mit Tencent zusammen

Die Stunlock Studios bringen es auf 30 Angestellte und arbeiteten bereits im Jahr 2016 mit Tencent zusammen, als es um die Veröffentlichung von „Battlerite“ in China ging. „Es ist eine Ehre, das größte Spieleunternehmen der Welt aus der kleinen Stadt Skövde in Schweden zu vertreten. Die neue Investition von Tencent zeigt großes Vertrauen in uns, qualitativ hochwertige Titel mit unserem Fokus auf das Gameplay zu liefern“, kommentierte Rickard Frisegård, der CEO der Stunlock Studios, die von Tencent erworbene Mehrheitsbeteiligung.

„Wir kennen Stunlock schon seit langer Zeit – und sind sehr beeindruckt von ihnen“, sagte Michelle Liu, CEO von Tencent Games Global. „Wir sind weiterhin bestrebt, mit den talentiertesten Entwicklungsteams der Welt zusammenzuarbeiten, um der Branche Spiele von höchster Qualität zu bieten.“

In der Vergangenheit erwarb Tencent bereits Beteiligungen an diversen bekannten Publishern und Studios – darunter Marvelous (20 Prozent), Frontier Developments (9 Prozent), Dontnod Entertainment (22,63 Prozent), Fatshark (36 Prozent), Epic Games (40 Prozent), Activision Blizzard (5 Prozent) oder Ubisoft (5 Prozent).

